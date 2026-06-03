Se registra fuerte incendio en Mercado de Jamaica, en CDMX | VIDEO

La noche de este miércoles 3 de junio de 2026, un incendio registrado en una bodega ubicada en las inmediaciones del mercado de Mercado de Jamaica generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia de la capital.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acudieron al lugar para atender la emergencia y evitar la propagación de las llamas hacia otros inmuebles cercanos.

Los primeros reportes indicaban que el siniestro se había originado en una bodega; sin embargo, posteriormente autoridades capitalinas precisaron que el fuego se desarrolla al interior de una fábrica ubicada en la colonia Jamaica.

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#Almomento Se registra incendio en la zona del mercado de Jamaica . Se trata de una bodega de una empresa de trasporte que se ubica en Congreso de la Unión. #incendio pic.twitter.com/7QGBz4CGoy — Armando Mtz Arg (PLATA11) (@PLATA11CDMX) June 4, 2026

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para atender la emergencia y evitar que el fuego se propagara hacia inmuebles cercanos. Las labores se concentraron en la zona ubicada sobre las calles Guillermo Prieto y Segunda Cerrada de Guillermo Prieto.

A través de redes sociales, el Jefe Vulcano informó que el incendio se registra en una fábrica de la colonia Jamaica, por lo que diversas unidades de emergencia fueron desplegadas para combatir las llamas.

Realizamos labores de extinción y contencion del fuego en una bodega contigua al mercado de Jamaica. #AlMomento, informo que en el lugar se queman artículos de paquetería y cartón. Continúo informando.@ClaraBrugadaM — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 4, 2026

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México confirmó que equipos especializados trabajan en el control y extinción del incendio dentro del inmueble afectado.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al área y permitir el libre tránsito de los vehículos de emergencia que participan en las labores de atención. Asimismo, recomendaron a los automovilistas buscar rutas alternas debido a la presencia de unidades de rescate y seguridad en los alrededores.

Equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el control y extinción de un incendio al interior de un inmueble ubicado en Guillermo Prieto y 2ª Cerrada de Guillermo Prieto, Jamaica, Venustiano Carranza.



Evita acercarte a la zona y permite el paso de… pic.twitter.com/rYjnAMbRGb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026

Durante una actualización sobre la emergencia, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que el incendio se originó en el área de comida de la bodega afectada.

Asimismo, precisó que no se reportan personas lesionadas de gravedad y que únicamente un trabajador recibió atención médica por parte de paramédicos de la Cruz Roja en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que el inmueble almacenaba materiales como cerámica, vidrio y cartón, lo que representó un reto para las labores de combate al fuego. Indicó que los equipos de emergencia trabajan de manera coordinada para contener por completo el siniestro y evitar riesgos adicionales para la población.

La dependencia también informó que, como medida preventiva, fueron evacuadas alrededor de 120 personas que habitan en las inmediaciones de la bodega. Hasta el momento, las autoridades descartan personas fallecidas o lesionadas como consecuencia directa del incendio.

Respecto al avance de las labores, Protección Civil señaló que el incendio ya se encuentra confinado, lo que significa que las llamas no se han extendido a inmuebles aledaños; sin embargo, aclaró que el fuego aún no ha sido controlado en su totalidad.

Por ello, bomberos y personal de emergencia permanecen en la zona realizando maniobras para extinguir completamente el siniestro.

⭕ #ÚltimaHora | Se registra fuerte incendio en inmediaciones del Mercado de Jamaica



La tarde-noche de este miércoles se activaron las alarmas en la alcaldía Venustiano Carranza tras el reporte de un fuerte incendio en los alrededores del emblemático Mercado de Jamaica, uno de… pic.twitter.com/X9OIbpPTjn — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 4, 2026

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MSL