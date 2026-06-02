‘Había tiempo para prevenir parte de la tragedia’: acusan falta de atención ante intensas lluvias en Cuajimalpa.

La alcaldía Cuajimalpa se convirtió en el epicentro de una emergencia generada por una tormenta extrema, acompañada de severas granizadas, que azotó la demarcación el 1 de junio y la madrugada de este martes 2 de junio. Las familias afectadas acusaron negligencia del alcalde Carlos Orvañanos ante la temporada de lluvias.

Las lluvias registradas provocaron el colapso del drenaje, inundaciones y ríos de hielo que sepultaron vialidades enteras y afectaron a decenas de viviendas en San Pedro Cuajimalpa, Zentlapatl, Chimalpa, Las Galicias y San José de los Cedros.

La emergencia escaló rápidamente debido a que los suelos ya se encontraban saturados por las lluvias del día anterior. Reportes de las autoridades indicaban que las precipitaciones superaran los 80 milímetros en menos de una hora en las zonas montañosas.

Previamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México reactivó por la noche la Alerta Púrpura, el nivel máximo de riesgo por las lluvias.

▶️ #VÍDEO | 🌧️🚨 Tras las inundaciones registradas en Cuajimalpa, vecinos denuncian la falta de apoyo y atención por parte de la alcaldía ante las afectaciones que persisten en la zona.

📹:Luis Olivera pic.twitter.com/PRm79TKrIX — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 2, 2026

En redes sociales, las familias afectadas acusaron la presunta negligencia del alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos. Los pobladores afirmaron que había tiempo de prevenir la tragedia, pero las autoridades prefirieron sacar el agua del puente de Echanove, que conecta la Prolongación Carlos Echánove con Camino al Olivo y la zona de la carretera libre México-Toluca.

“Ayer, cuando todavía había tiempo para prevenir parte de la tragedia, los equipos, camiones vactor y recursos, se concentraron en sacar el agua del puente de Echanove y todo por qué a unos metros vive EL ALCALDE CARLOS ORVAÑANOS, en el club de Golf Bosques”, denunciaron en redes sociales.

Incluso afirmaron que se habían realizado varios llamados a las autoridades a que se recogiera la basura acumulada en las calles, a fin de evitar una tragedia.

“Miles de reportes de recoger basura en las calles hasta que llegó la lluvia y sucedió la tragedia”, agregaron los afectados en redes sociales.

"Miles de reportes de recoger basura en las calles hasta que llegó la lluvia y sucedió la tragedia", acusaron personas afectadas en redes sociales. ı Foto: Especial.

Afectaciones en Cuajimalpa por las lluvias

Una de las situaciones más críticas se vivió en la colonia San José de los Cedros y la zona de Las Galicias. En vialidades principales como la calle San Antonio, la acumulación de granizo superó los 50 centímetros de altura, bloqueando por completo los accesos vehiculares.

El colapso del sistema de alcantarillado, agravado por la acumulación de basura proveniente de tiraderos clandestinos, provocó el desbordamiento de aguas negras que ingresaron a los niveles bajos de comercios y casas habitación.

Por otra parte, en el pueblo de San Lorenzo Chimalpa, los efectos del granizo paralizaron la movilidad. Las inmediaciones de planteles educativos como el Tecnológico de Chimalpa y el Cetis 29 quedaron cubiertas por un espeso manto blanco.

Elementos de rescate y los propios habitantes de la comunidad tuvieron que utilizar palas para retirar los bloques de hielo y liberar decenas de vehículos que se encontraban varados.

En las zonas de ladera de Zentlapatl y San Pedro Cuajimalpa, el peligro principal radicó en la velocidad de las corrientes de agua que descendieron de las partes altas hacia la periferia de la carretera México-Toluca. Los escurrimientos arrastraron lodo, piedras y desechos urbanos, generando un caos vial absoluto y encendiendo las alertas por posibles minideslaves en los caminos vecinales.

Hasta el último reporte, las autoridades locales mantienen un conteo preliminar de al menos 45 viviendas con daños materiales directos. Brigadas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), el Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil permanecen desplegados en los puntos críticos realizando labores de desazolve, limpieza de lodo y apoyo a la población afectada.

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JVR