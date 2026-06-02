Refuerzan plan de emergencia federal ante lluvias y ciclones

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Cruz Roja Mexicana reforzaron su alianza operativa para atender emergencias durante la temporada de lluvias y ciclones de 2026, que permanecerá activa hasta noviembre.
Durante el encuentro institucional Plan Operativo ante el Impacto de Fenómenos Naturales, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo Agüero Le Duc, reiteraron el trabajo conjunto entre ambas instancias para responder ante contingencias en el país.
El despliegue del Sistema Nacional de Protección Civil mantiene presencia preventiva durante los 365 días del año en las 32 entidades federativas, de acuerdo con la funcionaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Alertan por lluvias intensas en siete estados; prevén acumulados de hasta 150 mm
Velázquez Alzúa afirmó que esa estrategia responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para priorizar la identificación de riesgos y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. “La prevención es nuestra fuerza”, señaló.
Como parte de esa colaboración, la titular de la CNPC destacó el apoyo de la Cruz Roja en operativos de alto riesgo, entre ellos el rescate en la mina de oro Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, donde voluntarios permanecieron cerca de la bocamina durante las labores para auxiliar a trabajadores atrapados.
A través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina) y la Guardia Nacional, el Gobierno de México mantiene acciones coordinadas con la institución humanitaria para proteger a la población, en especial a los sectores más vulnerables, expuso Velázquez Alzúa.
En su mensaje, la funcionaria reconoció la labor de las y los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana y cerró con una cita atribuida a Thomas Keneally. “Quien salva una vida, salva al mundo entero”.
Frente a la continuidad de lluvias y ciclones hasta noviembre, la CNPC llamó a la ciudadanía a ubicar zonas de riesgo por inundaciones o deslizamientos de ladera en sus comunidades, además de preparar una mochila de emergencia.
Entre los artículos recomendados están documentos importantes resguardados en bolsas herméticas, radio de pilas, linterna y suministros básicos. La dependencia pidió atender sólo alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y evitar la difusión de rumores.
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MSL