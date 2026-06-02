Estas son las afectaciones por lluvias en Huixquilucan

Por la noche de este 1 de junio se registraron fuertes precipitaciones y caída de granizo en varios puntos del Valle de México, incluyendo Huixquilucan en el Estado de México, en donde se registraron inundaciones e incluso el desborde de un río.

El Río Borracho se desbordó tras las fuertes lluvias registradas por la noche del lunes, lo que provocó fuertes inundaciones en las zonas aledañas llegando a afectar varias viviendas de Huixquilucan.

Las personas que residen en la zona de Interlomas comenzaron a compartir fotografías y videos de la altura que llegó a alcanzar el agua, y de las fuertes corrientes de agua con granizo.

El #EquipoDelta se encuentra desplegado en distintos puntos de #Huixquilucan atendiendo las afectaciones derivadas de la fuerte lluvia registrada esta tarde.



Nuestro personal trabaja de manera coordinada para brindar apoyo a la ciudadanía. pic.twitter.com/UJcJhnBLwQ — Aguas de Huixquilucan (@SistemaAguasHXQ) June 2, 2026

El desbordamiento del Río Borracho no solamente afectó a Huixquilucan, pues este también provocó siniestros en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México debido a que se encuentra ubicado entre ambas demarcaciones.

En redes sociales los internautas apuntaron que el desbordamiento del río en Huixquilucan podrían haber sido resultado de un previo relleno que se hizo en un terreno cercano al lugar.

Afectaciones por lluvia en Huixquilucan

El gobierno del Estado de México informó que el Grupo Tláloc realizó labores de limpieza y desalojo en las casas habitación de la colonia Hacienda de las Golondrinas de Huixquilucan.

Además, también realizaron el lavado de la calle Golondrinas, con la finalidad de reestablecer las condiciones de la vialidad para que las personas que residen en la zona pudieran regresar a la normalidad.

🚧💧 Tras una intensa jornada nocturna de trabajo, #GrupoTláloc concluyó las labores de limpieza y desalojo de lodos en casas habitación de la colonia Hacienda de las Golondrinas, en #Huixquilucan. pic.twitter.com/TCoj5d4vcy — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) June 2, 2026

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras informó que luego de que el río San Joaquín descendiera se comenzaron a realizar labores de limpieza sobre avenida Hacienda de las Palmas para reabrir la circulación.

Asimismo, reconoció el trabajo de los equipos de emergencia para atender los puntos que se vieron afectados en Huixquilucan ante las fuertes precipitaciones que se registraron en la demarcación aledaña con la alcaldía Cuajimalpa.

Este martes extendió un llamado a la ciudadanía, pues apuntó que no deben arrojar desechos en los ríos y cauces, pues estos provocan taponamientos durante la época de lluvia, lo que pone en riesgo el patrimonio y la vida de las personas.

Jornada de Limpieza en Huixquilucan ı Foto: Redes Sociales

El Sistema de Aguas de Huixquilucan compartió imágenes y videos del Equipo Delta, quienes también realizaron labores de limpieza con apoyo de unidades tipo vactor en las zonas afectadas.

🚨 Durante la madrugada, el Equipo Delta trabajó con eficiencia para atender las afectaciones por las lluvias en Huixquilucan. 🌧️🚛



Con apoyo de unidades tipo vactor, la vialidad de Hacienda de Golondrinas quedó completamente limpia y liberada. 💧#Huixquilucan #EquipoDelta pic.twitter.com/rFmQMr2csj — Aguas de Huixquilucan (@SistemaAguasHXQ) June 2, 2026

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