Entrega Huixquilucan pozo ‘El Pescador’ para beneficiar a 7 mil personas

Más de siete mil habitantes del fraccionamiento Lomas de Tecamachalco contarán, a partir de hoy, con un mejor suministro de agua potable, tras la entrega del pozo “El Pescador”, que entregó el Gobierno de Huixquilucan, para continuar fortaleciendo la infraestructura hídrica y seguir disminuyendo su dependencia del Sistema Cutzamala.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que esta obra, la cual inició en julio del año pasado y requirió de una inversión mayor a 10.7 millones de pesos, consistió en la perforación de un pozo a 350 metros de profundidad, el equipamiento electromecánico del mismo y la introducción d ela red hidráulica para llevar el agua a los hogares.

Agregó que, con “El Pescador”, suman 15 pozos perforados en todo el territorio para aumentar la distribución de agua potable en las tres zonas del municipio con lo que se impulsa el acceso al agua potable, al brindar un servicio eficiente, continuo y confiable.

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“Estas obras se pueden realizar gracias a las finanzas sanas que mantiene nuestro municipio. Ustedes pueden ver tanto en las alcaldías como municipios cercanos, no hay obra como la que hay en Huixquilucan. En el tema de agua e infraestructura, estamos a la vanguardia y esto es gracias al buen gobierno que tenemos en esta demarcación”, agregó la alcaldesa Romina Contreras.

En tanto, el presidente de la Asociación de Colonos de Lomas de Tecamachalco, Meni Cohen Houhaddeb, mencionó que la puesta en marcha del pozo “El Pescador” representa una acción necesaria y valiosa para atender una de las peticiones mas sensibles de la población, que es el acceso al agua, por lo que reconoció al Gobierno de Huixquilucan por su voluntad y compromiso al realizar acciones eficientes que logran un cambio.

“Expresamos a nuestra presidenta municipal Romina Contreras un agradecimiento por escuchar a la ciudadanía e impulsar esta obra, que hoy representa esperanza y progreso para nuestra colonia. Estamos convencidos de que, trabajando en unidad, sociedad y gobierno, podemos continuar enfrentando los desafíos que tenemos adelante y construir mejores condiciones para nuestras familias”, indicó.

A su vez, el director general de Aguas de Huixquilucan, Víctor Manuel Báez Melo, recalcó que la inauguración de este pozo número 15 es una muestra de que el territorio está caminando hacia la modernidad, consolidando una estrategia que fortalece el abasto propio y protege a las familias de la escasez de agua.

“Este tipo de obras no solamente resuelven dinámicas del presente, sobre todo, las del futuro. Hoy por hoy, la preocupación no solo tiene que ser de las generaciones futuras, también para nosotros. Es un pozo que incrementa la capacidad de suministro para todo el fraccionamiento y estaremos trabajando en una nueva etapa que es la innovación, telemetría e información en tiempo real, entre otros”, dijo.

Finalmente, el Gobierno de Huixquilucan hizo un llamado a los vecinos de Lomas de Tecamachalco y a toda la población del municipio para consolidar una cultura del agua basada en el uso responsable, el ahorro y el consumo consciente, pues la preservación y sostenibilidad de este recurso a largo plazo requiere del compromiso de cada una de las familias.

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FGR