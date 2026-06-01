Aguascalientes registra récord en Inversión Extranjera Directa en los últimos nueve años

Aguascalientes cerró el primer trimestre de 2026 con una captación de inversión extranjera directa (IED) de 342.1 millones de dólares, lo que representa un incremento del 211.4 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos de la Secretaría de Economía federal.

Estos resultados representan el mejor primer trimestre de los últimos nueve años y confirman la solidez del entorno de negocios en Aguascalientes, sustentado en la certeza jurídica, la seguridad pública, la infraestructura de primer nivel y la conectividad estratégica que lo consolidan como un destino competitivo a escala global.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, detalló que Japón encabezó la inversión durante este periodo con 144 millones de dólares, seguido de Alemania con 96.3 millones y Estados Unidos con 66.6 millones.

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Asimismo, dijo que el estado recibió flujos de capital provenientes de Argentina, Brasil, Corea, España y China, lo que evidencia la creciente diversificación geográfica de la base inversora.

Indicó que el sector de industrias manufactureras fue el principal receptor de esta inversión, al concentrar 271.8 millones de dólares, lo que significa un aumento del 127 por ciento, respecto a los primeros tres meses del año anterior.

“Estos resultados se derivan del trabajo articulado que, bajo la visión de la gobernadora, llevamos adelante como equipo. Un crecimiento superior al 200 por ciento en la captación de inversión extranjera en un solo trimestre, es una señal clara de que vamos por el camino correcto, y seguiremos trabajando para que Aguascalientes siga siendo el mejor destino de inversión de México”, finalizó.

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FGR