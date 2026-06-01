Guanajuato activa una inversión histórica de casi 8 mil millones de pesos en los 46 municipios

La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó el paquete de obras sociales y de infraestructura que se realizarán en los 46 municipios del Estado, con una bolsa general histórica de 7 mil 943 millones de pesos.

“Estamos poniendo Manos a la Obra para cambiar vidas y escribir nuevas historias. Vamos a llevar obras que generan desarrollo, obras con un solo propósito: el beneficio de las personas y comunidades, porque no olvidamos por quienes estamos aquí”, expresó Libia Dennise.

Serán 386 proyectos de la Gente los que se realizarán con el financiamiento aprobado por el Congreso del Estado, de 4 mil millones de pesos que hoy se traduce en acciones tangibles para cada rincón del Estado.

La Mandataria Estatal puntualizó que este financiamiento lo absorberá en su totalidad el Gobierno de la Gente y que, por primera vez, los municipios no pagarán un peso.

Se trata de 260 obras de pavimentación de calles y Centros Nuevo Comienzo: con una inversión de mil 255 millones de pesos; 87 obras de caminos rurales y caminos sacacosechas: con una inversión de 634 millones de pesos; 12 obras de redes de distribución y sistemas de agua potable, plantas de tratamiento, colectores y drenaje sanitario: con 466 millones de pesos.

Esta lista incluye 11 obras de infraestructura como puentes, bulevares y rehabilitación de carreteras por mil 281 millones de pesos; 7 obras de ciclovías, calles turísticas e imagen urbana por 55 millones de pesos; 6 obras de Unidades Médicas de Atención Primaria a la Salud (UMAPS), y equipamiento médico por 87 millones de pesos; 2 obras para fortalecer la infraestructura de seguridad y paz por más de 149 millones de pesos; y la construcción de un Sistema de Cárcamo para evitar inundaciones, con una inversión de 70 millones de pesos.

Como una forma de responder a la confianza ciudadana, la Gobernadora presentó la plataforma de transparencia: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/manosalaobra/ para que todas y todos puedan conocer cuáles son estas 386 obras, así como consultar municipio por municipio y darle seguimiento.

“Este no es solo otro ejercicio de transparencia proactiva del Gobierno de la Gente, es una política integral, es devolver a la gente el poder de conocer, de dar seguimiento y de evaluar”, explicó Libia Dennise.

A este listado de obras se le suman obras adicionales que no se realizarán con el financiamiento otorgado por el Congreso del Estado; obras que en las mesas de trabajo fueron aprobada pero que no entraron dentro del crédito por los nuevos criterios federales de la Secretaría de Hacienda.

En Pénjamo, la cancha de futbol Siete de Prácticas y obra complementaria en el Centro Deportivo Utopía; en Salvatierra, la Pista de Atletismo de entrenamiento, y la cancha de futbol soccer con empastado sintético en la Unidad Deportiva Sur; y en Jerécuaro, el Mercado Municipal, segunda etapa.

En San Miguel de Allende, el Corredor Turístico salida a Celaya, calle Ancha de San Antonio; en Dolores Hidalgo, la modernización de la avenida Mariano Balleza, tercera etapa; en León, la remodelación de obras exteriores en la Unidad Deportiva Chapalita, en la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez, y en la mini-deportiva Las Hilamas; y en Salamanca, el Módulo Polideportivo en la Deportiva Norte.

La Gobernadora Libia Dennise hizo una invitación a alcaldesas y alcaldes, a seguir avanzando, trabajando por el beneficio de la gente de sus municipios.

“Aquí no hay distinción de colores, todas y todos somos un gran equipo por Guanajuato. Un equipo, formado por los 46 municipios y el Gobierno de la Gente, pero, sobre todo, por la gente trabajadora, talentosa y con un gran espíritu para salir adelante. ¡Estas son inversiones para todas y todos!”, dijo la Gobernadora guanajuatense.

En este evento estuvieron Presidentas y Presidentes Municipales; Juan Carlos Montesinos Carranza, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal; Alma Delia Camacho Patlán, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; Luz Itzel Mendo González, Diputada Local en representación del Congreso del Estado de Guanajuato; Juan Pablo Pérez Beltrán, Secretario de Obra Pública; Rosario Corona Amador, Secretaria del Nuevo Comienzo; y Héctor Salgado Banda, Secretario de Finanzas.

También asistió el General de Brigada Estado Mayor, Homero Edmundo Blanco Lozada, Coordinador de la Guardia Nacional; Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno; Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz; Coronel de Arma Blindada Estado Mayor, Hugo Ariel Oreste Medina, representante de la 16va Zona Militar; Miguel Márquez Márquez, Senador; Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General del Estado; Juan Francisco Vera Ayala, Fiscal General de la República en Guanajuato; integrantes del Gabinete de la Gente; y diputadas y diputados locales y federales.

La Gobernadora de #Guanajuato, Libia Dennise García, presentó el paquete de obras sociales y de infraestructura en 46 municipios del estado, los cuales se realizarán con una inversión de 7 mil 943 millones de pesos.https://t.co/Oms9xdLgNa pic.twitter.com/cLTCeRPnqL — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

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