Libia Dennise reconoce legado culinario en la 14ª Edición del Encuentro de Cocina Tradicional de Guanajuato.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la Ceremonia de Premiación de la 14ª Edición del Encuentro de Cocina Tradicional de Guanajuato, que organiza el Gobierno de la Gente a través de la Secretaría de Turismo e Identidad (SECTURI).

“Seguramente muchas y muchos de ustedes al hacer ese mole, esos tamalitos y esas recetas de casa, recuerdan ese legado familiar que hoy les acompaña, y ese es el mismo legado que tenemos en Guanajuato, porque cada platillo habla no solo de una historia familiar, habla también de la historia de nuestros municipios”, expresó la Gobernadora.

Este encuentro reconoce a las cocineras y cocineros tradicionales como guardianas y guardianes de una herencia que se transmite en la familia, en la comunidad y en la vida diaria de los municipios de Guanajuato.

En esta edición, el encuentro se realiza dentro de la Temporada Gastronómica Guanajuato ¡Sí Sabe! 2026, consolidándose como plataforma para preservar el patrimonio culinario, fortalecer la identidad de las regiones y generar oportunidades para quienes viven de sus saberes, sus productos y su trabajo.

Participaron 60 cocineras y cocineros tradicionales de 40 municipios, quienes llegaron a esta etapa después de tres preliminares celebradas en Cañada de Caracheo, Cortazar (21 participantes); Nuevo Chupícuaro, Acámbaro (23); y Tierra Blanca (19).

Un jurado evaluó los platillos más representativos, tomando en cuenta sabor, historia, técnica, ingredientes locales y valor cultural de cada receta.

Disfruten del sabor de nuestra gente en Guanajuato ¡Sí sabe!, en Irapuato.🥘🌮🤤 pic.twitter.com/E92z9TftZ4 — Libia Dennise (@LibiaDennise) May 31, 2026

El certamen contempló 3 categorías: dulce, salado y Mérito a la Trayectoria. Las dos primeras reconocen la riqueza de la cocina tradicional en sus distintas expresiones; la tercera honra a cocineras con una amplia trayectoria en la preservación y difusión de las tradiciones, incluso en foros nacionales e internacionales.

Durante la premiación se entregan reconocimientos a los tres primeros lugares de las categorías dulce y salado, así como tres distinciones especiales en Mérito a la Trayectoria.

También se hizo la entrega simbólica de certificados del Estándar de Competencia de Cocina Tradicional y un reconocimiento póstumo a Don Jesús Cárdenas, promotor de la cocina tradicional guanajuatense.

Durante su mensaje, la Mandataria Estatal propuso a la titular de la Secretaría de Turismo e Identidad, Guadalupe Robles, que a partir de ahora el premio a las cocineras tradicionales lleve el nombre de Jesús Cárdenas, para reconocer su trayectoria y como una manera de rendir homenaje.

“Lupita Robles, yo quisiera proponerte que de ahora en adelante el premio a la Cocina Tradicional lleve el nombre de Jesús Cárdenas en honor a este gran hombre, porque yo sé que desde el cielo él nos sigue viendo y acompañando y nos seguirá diciendo ‘Guanajuato sí sabe’”, destacó la Gobernadora.

En las 13 ediciones anteriores, este encuentro ha reunido a representantes de todo el estado y ha posicionado a Guanajuato como referente nacional del turismo gastronómico. En 2025 participaron 60 cocineras y cocineros de 36 municipios y la final reunió a 7 mil 500 asistentes.

En este evento estuvo presente Maribel de la Rocha, Presidenta Estatal de la Canirac; Rodolfo Gómez Cervantes, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Irapuato; Eduardo Bujaidar Muñoz, Presidente del Consejo del Fondo para la Promoción Turística; Cocineras Tradicionales de diferentes regiones del Estado; diputadas y diputados, locales y federales; e integrantes del Gabinete de la Gente.

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JVR