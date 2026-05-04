Guanajuato enamora al turismo nacional e internacional en el Tianguis Turístico de Acapulco.

Guanajuato se consolida como punta de lanza en el turismo nacional e internacional, luego de su exitosa participación en el Tianguis Turístico de Acapulco 2026, con nuevos vuelos anunciados y obras de ampliación en el Aeropuerto Internacional del Bajío.

La Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció el esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Turismo e Identidad, el sector turismo y prestadores de servicios, por su participación en el evento turístico más importante de nuestro país, que se llevó a cabo del 27 al 30 de abril.

“En este Gobierno de la Gente somo aliados del desarrollo turístico de nuestro Estado y sobre todo, de un turismo que sea inclusivo, que nos haga sentir orgullosas y orgullosos de nuestra identidad”, expresó la Mandataria Estatal durante el Programa Conectando con la Gente.

En esta emisión, la Gobernadora estuvo acompañada de Guadalupe Robles León, Secretaria de Turismo e identidad; Jessica Paola Olivo Moreno, Administradora del Aeropuerto Internacional del Bajío; y Luis Alberto Espinoza Orozco, Presidente del Consejo de Promoción Turística de Guanajuato Capital, integrante de COFOTUR, hotelero y restaurantero de la ciudad de Guanajuato.

La Gobernadora hizo mención del nombramiento de Guadalupe Robles como Vicepresidenta de la Asociación de Secretarios de Turismo ASETUR, para la Región Centro de México, lo cual representa una mayor oportunidad para Guanajuato de posicionarse como líder en el mercado turístico.

La destacada participación de Guanajuato como uno de los destinos más atractivos de México en la edición número 50 de este Tianguis Turístico, contó con un pabellón de 248 metros cuadrados.

Participó una delegación de 13 destinos locales, entre ellos, las dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad: Guanajuato Capital y San Miguel de Allende; y los seis Pueblos Mágicos: Dolores Hidalgo, Salvatierra, Yuriria, Jalpa de Cánovas, Mineral de Pozos y Comonfort; y otros destinos importantes como León, Celaya, Irapuato, San José Iturbide y San Francisco del Rincón.

En este evento participaron también cuatro Asociaciones de Hoteles y Moteles de Guanajuato Capital, San Miguel de Allende, Irapuato y León.

✨ Guanajuato destaca con resultados en el Tianguis Turístico 2026 ✨



🙌 La Secretaria de Turismo e Identidad, Lupita Robles León se reunió con la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, en Conectado con la Gente, donde se destacó la participación de Guanajuato en el… pic.twitter.com/Vqmm8Ejd5T — Secretaría de Turismo e Identidad (@turismogobgente) May 5, 2026

La titular de la Secretaría de Turismo e Identidad dijo que, parte del éxito de Guanajuato es este evento, fue contar con la integración de productos estratégicos, como Turismo de Romance; Operadores Turísticos; Asociación de la Uva y el Vino; y Ruta del Vino.

En el Pabellón de Guanajuato se realizaron 472 citas de negocios y más de 20 anuncios, entre ellos, que Guanajuato será sede en San Miguel de Allende de la Gala de Premiación del Concurso Mundial de Bruselas, que es el evento más importante del vino a nivel mundial.

La Gobernadora hablo de los tres premios que obtuvo Guanajuato: El Mejor Evento Internacional Cultural de México Desconocido, para el Festival Internacional Cervantino; el Premio a la Innovación del Producto Turístico para el Hotel Tierra Madre de Comonfort, a la Mejor Experiencia Turística de Bienestar; y Mejor Ruta Turística para “La Ruta Agustina” de Yuriria, en los Premios Mágicos de Excelencia 2026.

Nada de esto fue obra de la casualidad, sino de un trabajo muy fuerte de nuestro sector turístico, dijo la Gobernadora.

En materia de nuevos vuelos para el Aeropuerto Internacional del Bajío, Libia Dennise hizo mención del vuelo Guanajuato-Vancouver, de Flair Airlines, que comenzará el 3 de octubre de este año. El vuelo redondo costará alrededor de 7,100 pesos.

Los boletos ya comenzaron a venderse desde el 22 de abril, e iniciará con vuelos los sábados, y posteriormente los jueves, en horarios de Guanajuato a las 20:00 horas y 23:20 horas. Y en horarios de Vancouver a las 12:00 horas y a las 19:15 horas.

Esta conexión es posible gracias a que Canadá es el 2º mercado emisor a México, con 2.8 millones de visitantes canadienses en 2025; y para el estado de Guanajuato, Canadá se única como el 6º emisor de visitantes internacionales.

Esto se suma a los vuelos que anunciamos hace poco de Madrid al Bajío, y de Puebla a Guanajuato que se agregan a todos los destinos nacionales e internacionales que ya teníamos.

Paola Olivo Moreno, Administradora del Aeropuerto Internacional del Bajío, habló de la modernización más importante en décadas en este recinto, con una inversión superior a 2 mil 881 millones de pesos; un proyecto multianual 2025-2029; y nuevas posiciones para aeronaves.

Este Aeropuerto tiene actualmente operaciones a 21 destinos nacionales e internacionales y más de 3 millones de pasajeros registrados en 2025.

La Gobernadora destacó el trabajo en equipo del Gobierno de la Gente con el sector privado por lo que agradeció a Luis Alberto Espinoza Orozco, Presidente del Consejo de Promoción Turística de Guanajuato Capital, por sumarse en estos esfuerzos.

“Todos estos esfuerzos se conjuntan para impulsar a Guanajuato y eso beneficia a nuestra gente”, concluyó la Gobernadora Libia Dennise.

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JVR