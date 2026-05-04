Menor muere tras permanecer más de 12 horas encerrado en un automóvil en Mexicali; detienen a la madre

Menor muere tras permanecer más de 12 horas encerrado en un automóvil en Mexicali.

Un menor falleció por golpe de calor, después de que permaneció encerrado por más de 12 horas en un automóvil en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali, Baja California.

El Servicio Médico Forense (Semefo) de Mexicali determinó que el menor presentaba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, debido al tiempo que estuvo expuesto a altas temperaturas.

Además, las autoridades indicaron que el menor de edad estuvo expuesto a temperaturas oscilaban entre los 25 y los 35 grados aproximadamente; sin embargo, al estar dentro del automóvil, el termómetro pudo aumentar entre 10 o 15 grados Centígrados.

TE RECOMENDAMOS: 23 Años tiene el detenido Matan a niño de 8 años por una deuda familiar

En ese sentido, el director del Semefo de Mexicali, César Raúl González, indicó que la causa de muerte del infante fue por golpe de calor.

“Se concluye como causa determinante del fallecimiento: golpe de calor. Eso es lo que tenemos hasta el momento. El cuerpo ya fue identificado el día de ayer por el padre. Todavía sigue dentro de las instalaciones del Servicio Médico Forense; se encuentran haciendo los trámites ante la fiscalía para la entrega del mismo", indicó César González.

¿Cómo el menor quedó atrapado en el automóvil en Mexicali?

Según las primeras versiones sobre este caso que ha causado conmoción en las redes sociales, la madre del pequeño condujo hasta su casa bajo los influjos del alcohol, con el menor en un asiento especial.

Debido a su condición, olvidó al menor en el automóvil. Entro a su casa, tomó una ducha y se quedó dormida. Después de 12 horas, el menor ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, la madre del pequeño fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes para enfrentar la acusación en su contra por omisión de cuidado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR