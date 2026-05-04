Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa, se mantiene en el cargo pese a acusación de EU

De los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de estar vinculados con la célula delictiva de “Los Chapitos” y facilitar el trabajo del Cártel de Sinaloa en el estado, hay uno que continúa en funciones en el estado.

Se trata de Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, quien se mantiene desempeñando funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales; Estados Unidos lo acusa de recibir sobornos de “Los Chapitos” y proteger a integrantes de esta célula del cártel.

El cargo de vicefiscal general es el segundo más importante, en orden jerárquico, en la institución procuradora de justicia estatal.

Dámaso Castro Zaavedra fue el encargado de llevar la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad de Sinaloa, asesinado tras la reunión que derivó en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de los Estados Unidos, el pasado 25 de julio de 2024, por parte de su ahijado Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, hijo de “El Chapo” Guzmán.

La Fiscalía General de Sinaloa, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñones, sostuvo que Héctor Melesio Cuén fue asaltado en una gasolinería de Culiacán y que al poner resistencia le dispararon y murió de camino al hospital; se trató de una investigación del propio Dámaso Castro Zaavedra.

Sin embargo, después se conoció, por declaraciones que el mismo Ismael “El Mayo” Zambada dijo a las autoridades estadounidenses el 10 de agosto de 2024, que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en aquella reunión, en donde se llevaron al capo sinaloense y a la que asistiría el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Este caso provocó la salida de la entonces procuradora Sara Bruna Quiñones, asumiendo como encargado de despacho Dámaso Castro Zaavedra.

Este lunes, la Fiscalía General de Sinaloa dijo en un comunicado que el funcionario “atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que, en el ámbito de sus competencias, emita la autoridad correspondiente, incluida la Fiscalía General de la República, en estricto apego al marco legal”.

La dependencia procuradora de justicia refirió al artículo 135 constitucional que, “establece los casos específicos en los que se requiere una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para el inicio de acciones legales, sin contemplar el cargo de vicefiscal general dentro de las y los servidores públicos sujetos a ese procedimiento”.

Por su parte, el artículo 9 de la Ley Orgánica define la estructura interna de la institución, incluyendo a las vicefiscalías como órganos que forman parte de su integración administrativa, sin otorgarles un régimen especial de inmunidad procesal, informó la fiscalía del estado.

“Dámaso Castro Zaavedra se encuentra desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales”, puntualiza el desplegado.

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FGR