Sismo en Oaxaca

Reporta Gobernadora Delfina Gómez saldo blanco tras sismo; invita a participar en Primer Simulacro Nacional 2026

Tras el sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Oaxaca, el Estado de México activó protocolos en los 125 municipios sin registrar daños ni personas lesionadas

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisa la evacuación de Palacio de Gobierno tras la activación de la alerta sísmica.
La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisa la evacuación de Palacio de Gobierno tras la activación de la alerta sísmica. Foto: Gobierno Edomex
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La Razón Online

Mientras presidía la Mesa de Paz, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez atendió la activación de la alerta sísmica registrada a las 09:19 horas de este lunes, derivada de un sismo de magnitud 5.6. Tras la evacuación de Palacio de Gobierno y la activación de los protocolos de Protección Civil en el Estado de México, recibió el parte correspondiente y confirmó saldo blanco en toda la entidad.

Elementos de Protección Civil estatal activan protocolos de revisión en los municipios donde se percibió el movimiento.
Elementos de Protección Civil estatal activan protocolos de revisión en los municipios donde se percibió el movimiento. ı Foto: Gobierno Edomex

“Ante la activación de la alerta sísmica, realizamos la evacuación de Palacio de Gobierno. Se activaron los protocolos de protección civil en los 125 municipios del #EdoMex y se reportó saldo blanco en la entidad. Recuerden siempre mantener la calma y realizar la evacuación siguiendo los protocolos de protección civil”, informó la Mandataria mexiquense en sus redes sociales.

El movimiento telúrico, con epicentro a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, fue percibido en municipios como La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tenancingo, Ocuilan y Coatepec Harinas, donde la alerta sísmica sonó a través de los altavoces del C5.

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La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez recordó que este miércoles 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, por lo que exhortó a la población a participar para fortalecer la cultura de la prevención.

am

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