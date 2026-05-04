SUMA fortalece coordinación territorial en Coahuila y se alinea con el proyecto nacional

Durante el evento, se destacó la importancia de mantener disciplina organizativa.

Arteaga, Coahuila.- — En un acto con mensaje claro de unidad y organización territorial, SUMA formalizó su estructura en la región sureste del estado con la toma de protesta de su comité, encabezado por Alejandro Villarreal.

Ante una amplia convocatoria, se delineó la ruta de trabajo: consolidar la coordinación en los municipios, fortalecer la presencia territorial y evitar divisiones en un momento clave para el país. El énfasis estuvo en la articulación de esfuerzos y en el trabajo conjunto como base para avanzar.

Durante el evento, se destacó la importancia de mantener disciplina organizativa y una operación alineada al proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se subrayó que SUMA apuesta por la construcción de una estructura sólida, con presencia en cada municipio, basada en la coordinación, la inclusión y la suma de esfuerzos, dejando claro que no será un factor de división, sino un espacio de integración para quienes buscan fortalecer el rumbo del país.

La toma de protesta estuvo encabezada por Enrique Marcos y Fernando Martínez, quienes reafirmaron el enfoque de unidad y trabajo coordinado en la región.

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FGR