¿Quién es Antonio Silvan Peralta, dirigente de Morena en Macuspana?

Fotografías del dirigente de Morena en el la ciudad Macuspana, ubicada en la región del Usumacinta de Tabasco; Antonio Silvan Peralta, se hicieron virales en redes sociales luego de que los usuarios se percataran de algo ilegal.

Antonio Silvan Peralta compartió por medio de redes sociales que asistió este 29 de abril a varias comunidades, como parte de la primera jornada de elecciones de los Comités en Defensa de la Transformación en las localidades.

Precisó que la visita se relalizó en Pichalito, Ranchería Los Naranjos primera sección, Los Güiros, Ranchería Los Naranjos segunda sección, y Ranchería Bitzal tercera sección.

“Con el objetivo claro, que la transformación no se sostiene solo desde el gobierno, se sostiene desde la organización del pueblo. Me llena de mucha alegría y entusiasmo el ser recibido con una gran hospitalidad en cada una de estas comunidades, que anteriormente he visitado y seguiré visitando” compartió el dirigente de Morena.

Publicación de Antonio Silvan Peralta ı Foto: Captura de pantalla

La publicación estaba acompañada de una serie de fotografías tomadas en dichas comunidades; sin embargo, un par de estas desataron diversas opiniones debido a que Silvan Peralta aparecía comiendo un ejemplar protegido.

En dichas fotografías, el dirigente de Morena aparece comiendo una tortuga identificada como Staurotypus triporcatus, la cual está protegida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que su captura, comercialización y consumo está restringido.

Antonio Silvan Peralta? ı Foto: Redes Sociales

Sobre dichas fotografías; en las que Silvan Peralta aparece consumiendo una tortuga guao, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el consumo de fauna silvestre es una infracción sin excepciones, por lo que “actuará conforme a sus atribuciones.”

Respuesta de Profepa ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Antonio Silvan Peralta?

Antonio Silvan Peralta fue el secretario del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, pero fue sustituido por José Cruz Moreno en diciembre del 2024; y actualmente es el dirigente de Morena en dicha ciudad tabasqueña.

Antonio Silvan Peralta? ı Foto: Redes Sociales

¿Qué sanciones podría recibir Antonio Silvan Peralta?

Entre las sanciones que podría interponer la Profepa a Antonio Silvan Peralta se encuentran las siguientes:

Prisión de entre 1 y 9 años por matar consumir una especie protegida, estipulado en el artículo 420 del Código Penal Federal.

Multas económidas de 300 a 3 mil días de salario en Unidades de Medida y Actualización (UMA)

En caso de que este tipo de delitos se registren dentro de un área natural protegida también se suman agravantes, incluyendo más años de prisión, así como mil días más de pago de salario como multa.

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