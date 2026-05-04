Sujetos abren fuego contra sitio de taxis en Acapulco; hay al menos 3 heridos | VIDEO

Sujetos en moto abren fuego contra transeúntes en sitio de taxis, sobre la Costera Miguel Alemán, en Acapulco.

Sujetos armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra civiles que se encontraban en un sitio de taxis en la Costera Miguel Alemán, en la zona turística de Acapulco, Guerrero, hechos por los cuales hay al menos tres personas heridas.

Medios locales informaron que, la tarde de este lunes 4 de mayo, sujetos a bordo de motocicletas abrieron fuego contra civiles que se encontraban en el sitio de taxis 142, ubicado junto al centro recreativo CICI y el Soriana, en la Costera Miguel Alemán.

La Costera Miguel Alemán es uno de los principales puntos de afluencia turística de Acapulco, Guerrero.

A causa de las detonaciones de arma de fuego, se reportó que dos mujeres y un hombre resultaron lesionados, por heridas de proyectil en piernas o brazos.

En videos que circularon en redes sociales, se aprecia a una mujer recostada en el suelo, con un gesto de dolor, mientras es atendida por otra persona.

Según reportes, al lugar de los hechos acudieron elementos de seguridad, entre ellos la Guardia Nacional, la Policía Municipal, Policía Ministerial y la Armada de México.

✅ #ACAPULCO | ATAQUE ARMADO EN COSTA AZUL; TRES PERSONAS HERIDAS EN EL SITIO 142



Hombres armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego esta tarde contra el sitio de taxis número 142, ubicado frente a la Costera Miguel Alemán, junto al centro recreativo CICI y la tienda… pic.twitter.com/KVciNW2SE1 — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) May 4, 2026

No obstante, no ha habido una comunicación oficial sobre estos hechos por parte de la Secretaría de Seguridad de Acapulco o la Secretaría de Seguridad de Guerrero, por lo que se desconoce el balance oficial de personas heridas, o si hubo algún fallecido.

Asimismo, tampoco se conocen los motivos detrás de este ataque, si fue directo o respondió a una situación de robo, asalto o extorsión. Se espera que, en las próximas horas, autoridades brinden información actualizada.

Finalmente, según reportes locales, el servicio en el mencionado sitio de taxis se suspendió temporalmente, mientras las autoridades concluyen las indagaciones pertinentes.

En una comunicación aparte, la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco aseguró que ha reforzado la presencia en puntos turísticos para garantizar la seguridad y brindar apoyo a transeúntes.

“Mediante recorridos, el personal policial brinda atención en el primer cuadro de la ciudad. Acapulco seguro, compromiso conjunto”, se lee en un comunicado de la dependencia.

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