Guerrero cierra con cifras récord el Tianguis Turístico México 2026 y reafirma su liderazgo nacional

Autoridades de los tres niveles de gobierno encabezan la develación del billete de la Lotería Nacional conmemorativo a los 50 años del Tianguis Turístico.

En el último día de actividades del Tianguis Turístico México 2026, el estado de Guerrero reafirmó su liderazgo en el sector con anuncios relevantes, resultados históricos y eventos emblemáticos que consolidan su proyección a nivel nacional e internacional.

Uno de los momentos más significativos fue la develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2883 de la Lotería Nacional, dedicado a la edición número 50 del Tianguis Turístico de México. El acto fue encabezado por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco; y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo.

Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo de Guerrero, destaca la implementación de la venta directa de paquetes turísticos al público durante el evento. ı Foto: Gobierno Guerrero

Durante este evento se destacó el valor simbólico de esta pieza, que llevará el mensaje del turismo mexicano a todo el país en el marco de una edición histórica que celebra cinco décadas del Tianguis Turístico, evento que nació en Acapulco y que hoy representa la máxima plataforma de negocios del sector.

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Como parte de la agenda, autoridades federales y estatales reconocieron la participación de facilitadores turísticos, jóvenes estudiantes del programa Hogar del Sol, quienes contribuyeron activamente en la orientación e información a los asistentes. Su compromiso fue clave para el desarrollo exitoso de cada jornada, por lo que recibieron reconocimientos por su destacada labor.

Reconocen a jóvenes del programa "Hogar del Sol" por su labor de asistencia y orientación a visitantes internacionales en Acapulco. ı Foto: Gobierno Guerrero

En este último día también se llevó a cabo la presentación oficial de la ruta turística “Ruta del Café de Atoyac de Álvarez”, encabezada por el secretario de Turismo estatal y la presidenta municipal, Clara Elizabeth Bello Ríos.

Este proyecto es resultado del trabajo coordinado entre los sectores público y privado, alineado con la política turística que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, enfocada en la descentralización del turismo y el fortalecimiento de nuevos destinos en la entidad.

Asimismo, se reconoció el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, cuyo acompañamiento fue importante para la realización exitosa del Tianguis Turístico México 2026, contribuyendo a la recuperación y posicionamiento de Acapulco como uno de los destinos más importantes del país.

Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo de Guerrero, destaca la implementación de la venta directa de paquetes turísticos al público durante el evento. ı Foto: Gobierno Guerrero

En cuanto a resultados, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México informó que esta edición alcanzó ventas por mil 038 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 137 por ciento en comparación con la edición 2024 realizada en este mismo puerto. Además, se registraron 64 mil 138 citas de negocios, un incremento del 79.4 por ciento, consolidando la confianza del mercado nacional e internacional.

En línea con la política turística estatal, el secretario Simón Quiñones Orozco destacó que esta edición incorporó por primera vez la venta directa de paquetes turísticos al público, como parte de una estrategia innovadora para fortalecer la participación de los estados y acercar la oferta turística a más personas.

“Hoy damos un paso importante con la apertura de la venta de paquetes al público, como parte de una nueva forma de hacer el Tianguis. Acciones como el billete conmemorativo nos ayudan a proyectar nuestros destinos y llevar el mensaje de la grandeza turística de México a todo el país”, expresó.

Finalmente, se resaltó que esta edición integró innovaciones como el Foro de Inversiones Turísticas, el programa “Acapulco se Transforma Contigo”, así como los pabellones de Turismo Comunitario y Financiamiento, además de la entrega de reconocimientos a lo mejor del turismo nacional.

Con estas acciones, Guerrero reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo turístico, proyectar sus destinos y fortalecer su posicionamiento como el Hogar del Sol ante México y el mundo.

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