Hidalgo apuesta por el turismo global y la economía regional en el Tianguis Turístico 2026

Delegación de Hidalgo presenta más de 40 experiencias de turismo comunitario en Acapulco.

A fin de consolidarse como un destino competitivo a nivel nacional e internacional, el estado de Hidalgo, bajo la dirección del gobernador Julio Menchaca Salazar, fortalece su proyección turística durante la edición 50 del Tianguis Turístico México 2026, que se celebra en Acapulco.

En dicho foro estratégico, encabezado por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, la entidad participa con una delegación integrada por 10 operadoras turísticas, cinco municipios y más de 41 experiencias de turismo comunitario, con el objetivo de promover directamente su oferta y atraer nuevos mercados.

La secretaria Elizabeth Quintanar lidera la estrategia de negocios en el Tianguis Turístico. ı Foto: Gobierno Hidalgo

Por instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar, la secretaria de Turismo estatal, Elizabeth Quintanar Gómez, lidera los trabajos de promoción en esta plataforma de negocios que reúne a compradores y actores clave del sector turístico a nivel global.

La participación de Hidalgo en este encuentro busca no sólo posicionar al estado en el mapa turístico internacional, sino también fomentar la economía regional mediante la promoción directa de sus productos, paquetes y experiencias, muchas de ellas provenientes de comunidades que hoy asumen un papel protagónico.

“El turismo comunitario cobra una relevancia especial, ya que permite que hombres y mujeres de las comunidades establezcan vínculos comerciales directos con compradores profesionales, generando beneficios económicos tangibles”, destacó Quintanar Gómez.

En esta edición, el turismo comunitario se consolida como uno de los ejes prioritarios, pues son precisamente las personas que viven en las localidades quienes guían la experiencia turística y reciben de manera directa los beneficios de esta actividad.

Hidalgo busca consolidarse como destino competitivo mediante la promoción de productos locales. ı Foto: Gobierno Hidalgo

Asimismo, la presencia de Hidalgo representa una inversión estratégica para renovar su imagen como destino, fortalecer alianzas, impulsar la derrama económica en todas las regiones y dar continuidad a su plan de posicionamiento en mercados globales, aprovechando las oportunidades de negocio y networking que ofrece este importante foro.

Con estas acciones, Hidalgo avanza en la construcción de un modelo turístico competitivo, incluyente y con impacto directo en el desarrollo económico local.

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