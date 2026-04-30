Ecatepec rehabilita 150 km de camellones contra la inseguridad

El programa "Sembrando Camellones" prioriza la limpieza de espacios públicos para mejorar la percepción de seguridad.

Con el propósito de inhibir la comisión de delitos y mejorar la imagen urbana, el gobierno de Ecatepec lleva a cabo el programa Sembrando Camellones, mediante el cual 435 trabajadores intervienen 39 camellones y lograron recuperar 150 kilómetros en los primeros 100 días de este año.

Sobre este programa, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss informó que hasta la fecha han retirado más de 18 mil toneladas de basura, lo que equivale en extensión a 300 canchas de fútbol.

“Hace pocos días anunciamos que Ecatepec lleva durante el último año una tendencia sostenida de reducción de delitos de alto impacto. Esto es gracias a la coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal, sabemos que la percepción de seguridad, corre por otra vía, y estamos empeñados en que cada acción, cada centavo que se invierta es con la única finalidad de que las familias se sientan cada día más seguras”, dijo.

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Cisneros Coss puntualizó: “tuvimos la decisión política de intervenir en los camellones y la imagen urbana, porque cada espacio abandonado, con basura, incrementa los índices de inseguridad”.

Las cuadrillas, integradas en un 70 por ciento por mujeres, se dedican a limpiar y dar mantenimiento a los camellones, lo que permitió recolectar más de 18 mil toneladas de basura, retirar bienes mostrencos, rehabilitar áreas verdes y sembrar plantas y árboles, principalmente.

Entre los camellones intervenidos destacan los de avenida Central, las vías Morelos y López Portillo, así como Valle de Guadiana, Valle del Júcar, Pichardo Pagaza, R1, Jardines de Morelos, Ciudad Cuauhtémoc, Altavilla, Boulevard de los Teocallis, Boulevard de los Aztecas, Recursos Hidráulicos, Valle de Almazora, Valle del Don y Boulevard Quetzalcóatl.

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