Celebración histórica a infancias, Janecarlo reúne 20 mil maderenses en explanada

Más de 20 mil personas se reunieron en la explanada de la alcaldía para el festejo.

Con una explanada desbordada de entusiasmo y sonrisas, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, encabezó la celebración del Día de la Niña y el Niño, donde más de 20 mil personas se congregaron para disfrutar de una jornada festiva marcada por el color, la música y la convivencia familiar. Desde el primer momento, el alcalde dio la bienvenida a las familias maderenses, destacando la importancia de generar espacios de alegría y esparcimiento para las infancias.

La explanada de la alcaldía se convirtió en un escenario vibrante donde niñas, niños y adultos encontraron un ambiente seguro y lleno de vida. También hubo diez inflables monumentales con resbaladilla.

El evento, pensado como una celebración integral, ofreció un mega concierto gratuito, espectáculos en vivo y la entrega de juguetes para todas y todos los asistentes, quienes recibieron desde muñecas y juegos de mesa hasta figuras de acción, reforzando el carácter incluyente de la jornada.

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El punto culminante de la tarde llegó con la presentación del grupo musical Los Picus, quienes encendieron el ánimo del público con un espectáculo cargado de energía. Entre coreografías, luces y ritmos pegajosos, lograron que miles de niñas y niños cantaran y bailaran al unísono, convirtiendo el festejo en una auténtica fiesta colectiva.

Familias de la GAM disfrutaron de inflables monumentales y conciertos gratuitos. ı Foto: Alcaldía GAM

Desde horas antes, las familias comenzaron a arribar a las inmediaciones de la alcaldía, formando largas filas para asegurar su lugar en el evento. La expectativa creció conforme avanzaba la tarde, dando paso a un ambiente de emoción constante que se mantuvo durante más de cuatro horas de actividades ininterrumpidas.

En su intervención, el alcalde Janecarlo Lozano subrayó que las niñas y los niños son una prioridad para su administración, y que este tipo de celebraciones permiten fortalecer el tejido social a través del acceso al entretenimiento y la cultura. Asimismo, destacó la creación de los Espacios Deportivos y de Esperanza para la Niñez (EDEN), proyectos que buscan brindar alternativas de desarrollo integral.

Durante su mensaje, adelantó que en los próximos días se inaugurará el tercer parque EDEN en la colonia Guadalupe Tepeyac, el cual contará con laberinto de árboles naturales, zoológico de animatronics, fuentes y diversas atracciones diseñadas para el disfrute de las familias.

“La prioridad de este gobierno es la seguridad de las familias, somos la alcaldía con más patrullas, con más cámaras de vigilancia en toda la Ciudad de México, pero también hemos construido los mejores parques públicos al norte de la Ciudad, son los EDEN’es”.

“Los EDEN’es tienen pista de hielo, tirolesas, trenecitos, areneros, pista BMX, carrusel, tirolesas interconectadas, muros para escalar, parques caninos, pero sobre todo, son espacios donde la niñez se puede desarrollar ampliamente, lugares donde pueden jugar y divertirse libremente”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

La celebración concluyó entre aplausos y rostros iluminados por la felicidad. Payasos, dinámicas y espectáculos complementaron una jornada que no solo celebró a la niñez, sino que reafirmó el compromiso de la alcaldía con la construcción de espacios seguros, dignos y llenos de vida para las familias de Gustavo A. Madero.

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