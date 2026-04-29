Esta es la lista de funcionarios acusados por EU con nexos con el narcotráfico

EU señala a funcionarios por presuntos nexos con el narco

La lista incluye a políticos y mandos de seguridad

De acuerdo con información difundida por autoridades de Estados Unidos, un grupo de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa ha sido relacionado con presuntos delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armamento de alto poder.

Las acusaciones incluyen cargos como conspiración para importar drogas, posesión de armas prohibidas y otros ilícitos graves; sin embargo, se trata de señalamientos que deberán ser acreditados en instancias judiciales.

¿Quienes son los funcionarios incluidos en la lista de acusados?

Entre los nombres que figuran en la lista se encuentra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, a quien se le atribuyen presuntos delitos de conspiración para importar narcóticos, así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer ese armamento.

También aparece Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno estatal, señalado por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento prohibido.

En una línea similar, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, enfrenta acusaciones por conspiración para importar drogas y posesión de armas.

En el ámbito de procuración de justicia, destaca Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa, acusado de conspiración para tráfico de drogas y posesión de armamento.

A su vez, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exjefes de la Policía de Investigación, son vinculados con delitos similares relacionados con narcotráfico y armas.

La lista también incluye a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y a José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, quienes enfrentan acusaciones por conspiración para tráfico de drogas y posesión de armamento.

En el ámbito municipal, figura Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, señalado por conspiración para importar narcóticos y posesión de armas.

Finalmente, Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal, enfrenta cargos adicionales que incluyen secuestro con resultado de muerte, además de conspiración para cometer dicho delito.

Lista de acusados

Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez – Senador; exsecretario general de Gobierno de Sinaloa

Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Dámaso Castro Zaavedra – Vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés – Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal

Alberto Jorge Contreras Núñez – Exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito – Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Millán – Excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán

La Fiscalía de EEUU en el distrito del sur de Nueva York, dijo en un comunicado de prensa que está presentando cargos contra el gobernador de Sinaloa y otros mexicanos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.



Los individuos mencionados en el comunicado son:

-… — Boris Osmán Martínez Vásquez (@borisosman) April 29, 2026

Tras la difusión de esta lista, el caso ha generado atención por el nivel de los funcionarios señalados y el tipo de delitos que se les atribuyen.

Hasta ahora, no se han reportado sentencias definitivas, por lo que las acusaciones forman parte de procesos en curso o investigaciones abiertas en Estados Unidos.

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MSL