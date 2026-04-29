Senador Inzunza califica de ‘falsas y dolosas’ las acusaciones en su contra; ve ataque político

El senador de Morena Enrique Inzunza Cazárez rechazó las acusaciones que autoridades estadounidenses dieron a conocer en su contra, al calificarlas de “falsas y dolosas” y enmarcándolas como un ataque político contra la Cuarta Transformación y contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, afirmó el legislador originario de Badiraguato, Sinaloa, en un mensaje difundido en redes sociales.

El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 29, 2026

Inzunza Cazárez señaló que la revelación de la supuesta investigación en su contra no es casual, sino que ocurre precisamente después de su posicionamiento en el Senado, el martes, en defensa del artículo 40 constitucional, que establece la soberanía nacional.

“Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación y de los valores y principios que enarbolamos”, sostuvo el legislador.

El senador también rechazó lo que describió como un estigma hacia los oriundos de Badiraguato.

“Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, afirmó.

Inzunza Cazárez calificó además las acusaciones como “un ataque y una insidia” dirigida directamente al partido Morena y a López Obrador, y advirtió: “No lo toleraremos”.

El legislador cerró su mensaje citando al expresidente Benito Juárez: “Los principios lo son todo; los hombres no somos nada.”

¿Qué se sabe de las acusaciones de EU?

Las declaraciones del senador se dan en medio de la difusión de una lista de funcionarios y exfuncionarios mexicanos que son señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con reportes, entre los acusados se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el propio Inzunza Cazárez, a quienes se les atribuyen delitos como conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento prohibido

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MSL