Evelyn Salgado anuncia las Jornadas Alarconianas 2026 en Taxco, Guerrero.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, con la secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, anunció la edición número 39 de las Jornadas Alarconianas 2026, que se celebrarán del 16 al 23 de mayo en el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón, con una cartelera de aproximadamente 60 actividades que incluyen talleres, obras de teatro y conciertos musicales.

La mandataria destacó que este festival se ha consolidado como un espacio de encuentro para la comunidad artística y cultural del estado. “Estas jornadas son un punto de encuentro, un espacio donde se reconoce el talento, se construye comunidad y donde Guerrero se expresa con toda su fuerza creativa; por eso la invitación es abierta, vengan a Taxco”, expresó la gobernadora en una transmisión en vivo.

Destacó que el domingo 17 de mayo se realizará una jornada dedicada al público infantil con la presentación de “Cirko de bolsillo”, un espectáculo de circo y clown impulsado por el programa Alas y Raíces.

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Con mucha emoción anunciamos la edición 39 de las Jornadas Alarconianas en Taxco, del 16 al 23 de mayo. 🎭✨



Junto a la titular de la @Secretaría de Cultura de Guerrero, Aida Martínez Rebolledo, dimos a conocer los detalles de esta importante edición. Hemos preparado un gran… pic.twitter.com/Gx0uTPQxty — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) May 4, 2026

Durante una semana, Taxco se vestirá de teatro, música y reflexión, con escenarios principales como Plaza Borda, la Plazuela de la Veracruz y Casa Borda, además de llevar funciones teatrales a comunidades como Potrero, San Juan de Dios y Acamixtla, ampliando el acceso a la cultura.

En el marco del festival, se entregará el Premio Nacional de Dramaturgia “Juan Ruiz de Alarcón” a la dramaturga Silvia A. Peláez, originaria de Cuernavaca, Morelos.

La programación también contempla talleres, actividades académicas y la quinta edición del Congreso de Teatro Guerrerense, iniciativa que surgió impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La titular de Cultura destacó que, como espectáculo inaugural, se presentará el montaje “De amor y oscuridad”, de la Compañía Nacional de Teatro del INBAL, basado en sonetos de William Shakespeare, con una propuesta contemporánea sobre el amor.

Asimismo, el público podrá disfrutar de obras en cartelera nacional como “Las Meninas vs El Santo Oficio” y “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, además de la participación de actrices reconocidas como Sabine Moussier e Isabela Camil.

La secretaria de Cultura subrayó que esta edición contará con una programación diversa, pensada para públicos de todas las edades y gustos, consolidando a las Jornadas Alarconianas como uno de los eventos culturales más importantes de Guerrero.

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JVR