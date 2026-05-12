GOAN respalda a gobernadora Maru Campos y reconoce trabajo en Chihuahua

De izq. a der.: gobernador de Querétaro, gobernadora de Guanajuato y gobernadora de Aguascalientes.

Integrantes de la Asamblea de Gobernadoras y Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respaldaron a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, luego de que Morena anunció su intención de promover un juicio político en contra de la mandataria panista.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, se solidarizó con su homóloga de Chihuahua, a quien reconoció como “una mujer trabajadora, bien entrona, bien valiente”.

Posicionamiento del gobernador @makugo respecto al caso en #Chihuahua y en resplado a la gobernadora @MaruCampos_G pic.twitter.com/mi334KSfJQ — Gobernador@s del PAN (@GOAN_MX) May 13, 2026

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, afirmó que Maru Campos es una “gobernadora comprometida con su gente, que está trabajando todos los días por devolver la paz, la tranquilidad, a las familias de Chihuahua”.

TE RECOMENDAMOS: Mantiene abierta revisión de cadena de mando FGR no ha citado a Maru Campos ni a exfiscal por caso de narcolaboratorio en Chihuahua

Posicionamiento de la gobernadora @LibiaDennise respecto al caso en #Chihuahua y en respaldo a la gobernadora @MaruCampos_G pic.twitter.com/EZGzmltQkh — Gobernador@s del PAN (@GOAN_MX) May 13, 2026

En tanto, la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, sostuvo que Maru Campos “ha sabido gobernar con hechos”, particularmente en temas de salud, educación y seguridad.

“Le quiero mandar mi solidaridad a la gobernadora de Chihuahua y un gran abrazo. Aquí estamos desde Aguascalientes”, expresó.

Posicionamiento de la gobernadora @TereJimenezE respecto al caso en #Chihuahua y en respaldo a la gobernadora @MaruCampos_G pic.twitter.com/XxHGtgj7Ca — Gobernador@s del PAN (@GOAN_MX) May 13, 2026

PAN acusa a Morena de usar juicio político como distractor

| Elizabeth Hernández

Más temprano, el PAN cerró filas con Maru Campos, al calificar el anuncio del juicio político como un intento de desacreditar a la gobernadora y desplazar la atención pública de los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

Acción Nacional sostuvo que Maru Campos enfrenta una ofensiva política pese a los operativos realizados en Chihuahua en contra del criminen organizado, entre ellos el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Asimismo, acusó al Gobierno Federal de proteger a Rubén Rocha Moya y, al mismo tiempo, atacar a una gobernadora de oposición. “Mientras el PAN combate a los delincuentes, Morena los hace gobernadores”, señaló.

Para el partido, la ofensiva contra Campos Galván forma parte de un “espectáculo mediático” construido bajo un discurso de soberanía nacional. Afirmó que la gobernadora no enfrenta acusaciones directas y vinculó la reacción morenista con los resultados de las acciones estatales contra estructuras delictivas.

Chihuahua, añadió, ha mostrado respaldo a su gobernadora y rechazo a un modelo de gobierno ligado al crimen. En su comunicado, el partido afirmó que la sociedad chihuahuense “no quiere un narcogobierno como el que hay en Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Norte y Sur, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero”.

El PAN retomó señalamientos contra Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cásarez, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios de Sinaloa. Según el partido, esos casos apuntan a presuntos pactos con organizaciones criminales durante la elección de 2021 , con uso de violencia, amenazas, coacción y recursos ilícitos.

Respaldamos enérgicamente a @MaruCampos_G ante acusaciones de Morena: pic.twitter.com/kPjOGuLLOJ — Acción Nacional (@AccionNacional) May 12, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr