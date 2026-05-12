FGR no ha citado a Maru Campos ni a exfiscal por caso de narcolaboratorio en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) no ha considerado citar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ni al exfiscal César Jáuregui Moreno por el caso del narcolaboratorio desmantelado en El Pinal.

Fuentes de la institución confirmaron que la indagatoria mantiene abierta la revisión de la cadena de mando, debido a que el avance del expediente sigue niveles de responsabilidad operativa y administrativa de “abajo hacia arriba”.

Hasta ahora, cuarenta personas han acudido a comparecer ante el Ministerio Público Federal para declarar sobre su participación en la operación en la que habrían participado dos agentes de la CIA , quienes murieron junto con dos agentes mexicanos en un accidente automovilístico.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos ı Foto: @MaruCampos_G

Las diligencias buscan precisar quién autorizó, facilitó o conoció las acciones relacionadas con el predio, además de determinar el grado de intervención de autoridades locales en el operativo.

Fuentes consultadas señalaron que la ausencia de la gobernadora Maru Campos y Jáuregui Moreno no cierra su posible participación dentro del caso, e indicaron que los testimonios reunidos pueden abrir nuevos tramos de investigación, sobre todo si las declaraciones apuntan a superiores jerárquicos o a funcionarios con capacidad de decisión.

Mandos de la FGR también confirmaron que el expediente quedó separado en dos carpetas. Una indaga el presunto ejercicio ilícito de atribuciones por permitir la participación de agentes extranjeros en acciones realizadas dentro de territorio mexicano, lo que podría configurar delitos de seguridad nacional.

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui. ı Foto: Especial

La otra vertiente se enfoca en los operadores del narcolaboratorio localizado en El Pinal. En ese apartado, la FGR revisa datos sobre el funcionamiento del inmueble, las personas ligadas a su operación y los posibles responsables directos de las actividades ilícitas detectadas en el lugar.

De acuerdo con las fuentes, ningún elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional aparece entre los citados a declarar. La explicación de los mandos señala que el personal militar sólo apoyó después del hallazgo y durante las tareas posteriores al desmantelamiento, sin participación previa en las acciones bajo revisión ministerial.

‘En Chihuahua no hay espacio para la impunidad’: Maru Campos

La gobernadora Maru Campos respondió a Morena por querer iniciar un juicio político en su contra después de la muerte de dos agentes estadounidenses tras el operativo en la sierra de Chihuahua.

Además, reveló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua va a proceder conforme a derecho por los señalamientos de intervención extranjera.

“Aquí, en Chihuahua y en mi gobierno, no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder. Por eso he instruido a la Fiscalía General del Estado para que en el marco de sus atribuciones y con la información que tiene, proceda conforme a derecho, caiga quien caiga”, agregó.

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cehr