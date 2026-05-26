Firma alemana anuncia expansión en Guanajuato

LA GOBERNADORA Libia Dennise García (3.a de der. a izq.), ayer, con empresarios de Kromberg & Schubert

EN MENOS de dos años del Gobierno de la Gente, se ha alcanzado ya el 50% de la meta sexenal en atracción de inversiones, con más de 4 mil millones de dólares comprometidos, a través de 56 proyectos que representan más de 14 mil empleos para las y los guanajuatenses.

Así lo dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al encabezar la ceremonia del anuncio oficial de expansión de la empresa alemana Kromberg & Schubert en sus plantas de San Francisco del Rincón e Irapuato.

“Hoy, Kromberg & Schubert nos demuestra con hechos algo que valoramos profundamente, la confianza. Celebramos el anuncio de inversión de 26 millones de dólares, que fortalecerán y ampliarán sus capacidades productivas de sus plantas de Irapuato y de aquí en San Francisco del Rincón.

El Tip: Las operaciones de esta empresa incluyen la manufactura de arneses eléctricos, cables de batería y módulos altamente especializados para el sector automotor.

“Esto se suma a la inversión acumulada de más de 156 millones de dólares que ya habían realizado. Muchas felicidades por este anuncio, que contempla acciones muy concretas”, señaló la Gobernadora.

Con esta inversión, nos están demostrando que siguen creyendo en Guanajuato, que siguen confiando en nuestra gente, y en su talento, expresó Libia Dennise.

Hoy celebramos una gran noticia para Guanajuato y para nuestra gente trabajadora. 🏭 Kromberg & Schubert anunció una nueva inversión de 26 millones de dólares para ampliar sus operaciones en Irapuato y San Francisco del Rincón, generando más de mil nuevos empleos para las y los… pic.twitter.com/FN2Z0KZZN9 — Libia Dennise (@LibiaDennise) May 26, 2026

Resaltó que en 120 años esta empresa ha evolucionado de la fabricación de cables hasta convertirse en un actor estratégico en la industria automotriz global. Ha construido una reputación basada en la calidad, la confiabilidad y la visión de largo plazo. “Por ello, nos llena de orgullo, estar aquí acompañándolos este día”.

Desde su llegada en 2005 con la planta de Irapuato, hasta su expansión con dos plantas en San Francisco del Rincón, Kromberg & Schubert ha consolidado una presencia sólida en nuestro estado, agregó.

Y lo más importante, dijo la Gobernadora, su crecimiento ha generado oportunidades reales para nuestra gente, con más de 6 mil empleos en el estado, con un impacto social significativo ya que el 90% de su personal es guanajuatense, y el 60% son mujeres.

Ese es el verdadero valor de una inversión: cuando se traduce en prosperidad, en estabilidad, y oportunidades para más familias guanajuatenses, señaló.

La inversión que se realiza se destina a la planta de Irapuato, para el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a la planta de BMW en San Luis Potosí. Y para la expansión de la planta de inyección de plásticos aquí, en San Francisco del Rincón, lo que permitirá prácticamente duplicar su capacidad.

Además de fortalecer operaciones vinculadas a proyectos estratégicos como el de Mercedes-Benz. Todo esto acompañado de la generación de más de 1 mil 090 nuevos empleos, lo que representa más oportunidades para nuestra gente, más desarrollo para la región y más futuro para nuestras familias, dijo Libia Dennise.

La Gobernadora agregó que con Alemania se ha formado un lazo muy importante de confianza y de cooperación de desarrollo; este país es el tercer socio inversionista en Guanajuato, y eso representa más oportunidades para los guanajuatenses.

Las operaciones de esta empresa en Guanajuato incluyen la manufactura de arneses eléctricos, cables de batería y módulos altamente especializados, siendo incluso proveedor de componentes clave para modelos de alta gama como el Mercedes-Benz Clase S.

En este evento se contó con la participación del Presidente Municipal de San Francisco del Rincón; Alejandro Antonio Marún González; y del Director Técnico de la Planta Kromberg & Schubert, Raúl León, quien agradeció el apoyo de las autoridades estatales y municipales para que su empresa siga creciendo; “con esta inversión, reafirmamos nuestra confianza en México y en Guanajuato, y el talento de su gente”.

Además se tuvo la asistencia del Secretario de Gobierno, JorgeDaniel Jiménez Lona; el Subsecretario de Atracción de Inversiones, Alejandro Hernández Fonseca, en representación de la Secretaria de Economía, Cristina Villaseñor Aguilar; el Presidente Municipal de Purísima del Rincón, Roberto García Urbano; el Presidente Municipal de Manuel Doblado, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes; el Senador, Miguel Márquez Márquez; la Diputada Federal, Diana Gutiérrez Valtierra; y la Diputada Local, Noemí Márquez Márquez, entre otras autoridades y empresarios.

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JVR