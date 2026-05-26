Educación

Gobierno de San Luis Potosí fortalece diálogo y certeza laboral con el magisterio

Acuerda con la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mantener una gestión para atender temas laborales de las y los trabajadores de la educación

Gobierno de San Luis Potosí fortalece diálogo y certeza laboral con el magisterio.
Gobierno de San Luis Potosí fortalece diálogo y certeza laboral con el magisterio. Foto: Especial.
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La Razón Online

En línea con la visión del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, de fortalecer el diálogo institucional y brindar certeza laboral a quienes forman a nuevas generaciones, el Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan CarlosBárcenas Ramírez, para dar seguimiento a temas prioritarios del sector educativo.

Durante el encuentro, ambas partes revisaron pendientes relacionados con las y los trabajadores de la educación y coincidieron en mantener una atención cercana que permita agilizar procesos administrativos vinculados con sus derechos laborales. El impulso sin límites al diálogo entre instituciones favorece acuerdos que contribuyen a la estabilidad de las familias del magisterio potosino.

La coordinación permanente entre Gobierno del Estado y representantes sindicales consolida el cambio que se vive y se siente, al fortalecer mecanismos de atención que privilegian el respeto laboral, la comunicación directa y la construcción de soluciones para el sector educativo.

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