Gobierno de San Luis Potosí fortalece diálogo y certeza laboral con el magisterio.

En línea con la visión del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, de fortalecer el diálogo institucional y brindar certeza laboral a quienes forman a nuevas generaciones, el Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan CarlosBárcenas Ramírez, para dar seguimiento a temas prioritarios del sector educativo.

Durante el encuentro, ambas partes revisaron pendientes relacionados con las y los trabajadores de la educación y coincidieron en mantener una atención cercana que permita agilizar procesos administrativos vinculados con sus derechos laborales. El impulso sin límites al diálogo entre instituciones favorece acuerdos que contribuyen a la estabilidad de las familias del magisterio potosino.

La coordinación permanente entre Gobierno del Estado y representantes sindicales consolida el cambio que se vive y se siente, al fortalecer mecanismos de atención que privilegian el respeto laboral, la comunicación directa y la construcción de soluciones para el sector educativo.

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JVR