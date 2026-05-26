Delfina Gómez entrega mejoramiento urbano de vialidades en Zona Industrial de Toluca.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina GómezÁlvarez, entregó los trabajos de rehabilitación urbana de la Zona Industrial de Toluca, donde fueron intervenidas las vialidades Leonardo da Vinci e Independencia, cuya inversión fue superior a los 61 millones de pesos y benefician a 278 mil 260 personas.

“Este 2026, el Año de las Obras en el Estado de México, estamos atendiendo el rezago y abandono en que se encontraban. Ambas vialidades son estratégicas en Toluca, no solamente para el sector industrial y logístico, sino también para miles de trabajadoras, trabajadores y comerciantes, así como para los vecinos que llevan el sustento a sus hogares”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La Mandataria mexiquense destacó que con estas acciones se generaron 5 mil 506 empleos directos e indirectos para las familias de la región.

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“Estas obras favorecen la actividad comercial de la zona, impulsan el desarrollo económico y, sobre todo, construyen bienestar que transforma y una mejor calidad de vida para todas y todos ustedes”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez.

Como parte del 2026, #AñoDeLasObrasEdoMex, en #Toluca hicimos la entrega del mejoramiento urbano de la Avenida Independencia y la calle Leonardo da Vinci, para beneficio de miles de mexiquenses que día con día transitan por estas vialidades.

Hoy estas vías cuentan con la… pic.twitter.com/0whKntvkje — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 26, 2026

Señaló que en esta misma ruta se puso en marcha la primera etapa del programa de rescate vial para el Valle de Toluca, con obras estratégicas como la recuperación del Boulevard Miguel Alemán Valdés, la rehabilitación de 7.2 kilómetros de la avenida José López Portillo, en ambos sentidos, además de la vialidad Alfredo del Mazo, en dirección a la zona norte del municipio.

La intervención en la Zona Industrial estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) y formó parte de la estrategia Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”, la cual busca mejorar la conectividad, la movilidad y la seguridad urbana.

Carlos Maza Lara, titular de la Sedui, informó que se llevó a cabo la rehabilitación y reconstrucción de carpeta asfáltica, así como la colocación de concreto hidráulico en cruceros; renovación y construcción de guarniciones y banquetas. Asimismo, destacó la instalación de alumbrado público con luminarias solares, colocación de señalamiento vial vertical, cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Mando municipal, incorporación de mobiliario urbano y mejoramiento de áreas verdes.

Al evento asistieron Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico; Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca; Angelina Monserrat Vidal León, Directora de Relaciones con Gobierno de General Motors Estado de México; así como diputadas y diputados locales y federales.

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JVR