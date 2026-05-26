Evelyn Salgado inaugura la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Marqués.

En un acto de justicia para miles de familias, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puerto Marqués, con una inversión estatal de 19.16 millones de pesos, con lo que se promueve el bienestar, la esperanza y dignidad para la población, además de impulsar obras de cuidado de la salud y mejores oportunidades de desarrollo.

En el evento que reunió a pobladores de Puerto Marqués y las zonas aledañas, la jefa del Ejecutivo estatal dijo que seguirá promoviendo una ruta en la que el bienestar de la población es una prioridad. Destacó además que la atención a esta obra obedece a una petición de la población, que desde hace más de dos décadas solicitaba la intervención en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

“Por eso seguimos trabajando con esta visión muy clara, de seguir apoyando, de seguir construyendo obras que transformen la vida de las personas, que atiendan necesidades históricas como la que teníamos aquí en Puerto Marqués y que no se había atendido por más de veinte años y que eso va a ser salud, bienestar y mejores oportunidades para nuestro pueblo”, agregó la mandataria.

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En su mensaje, Salgado Pineda anunció que adicionalmente, a través de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), para este año, se destinarán recursos por alrededor de los 20 millones de pesos para la atención y renovación del drenaje sanitario en diversos puntos de Acapulco.

Y señaló: “En un estado como Guerrero y particularmente en un destino tan importante, como es Acapulco, invertir en saneamiento también es invertir en turismo. Si tenemos playas limpias, si tenemos los servicios básicos que debemos tener, si hay mayor desarrollo en nuestras comunidades, en las colonias, en los municipios, va a venir obviamente más turismo”.

En su participación, el director de la CAPASEG, Facundo Gastélum Félix, informó que a partir de esta inversión de 19.16 millones de pesos, se beneficiará a poco más de 10 mil 564 habitantes, mediante la intervención de esta PTAR, con la rehabilitación total del reactor biológico, la intervención del sedimentador, los cárcamos de recirculación, lechos de secado, tanque de contacto de cloro y la construcción de diversas casetas. Esta obra también incluye el cambio de proceso biológico, rehabilitación estructural, construcción de estructuras, equipamiento electromecánico, tuberías de interconexión de estructuras, rehabilitación de cárcamo de aguas crudas, rehabilitación de cárcamo de agua pluvial, construcción de emisor a presión del cárcamo a la PTAR, construcción de emisor de descarga de agua tratadas, obra eléctrica, barandal, cerco perimetral, portón de acceso, pintura general, manual de operación, entre otros.

El funcionario destacó que esta planta cumple con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM 001 SEMARNAT 2021, alcanzando una operación de 20 litros por segundo. De la misma manera, enfatizó que durante la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se han rehabilitado, ampliado o intervenido más de 30 plantas.

“Quiero reconocer y agradecer a la gobernadora Evelyn Salgado, por todo su apoyo para impulsar este tipo de obras, por destinar recursos a estas acciones, como lo hemos dicho, no siempre son visibles a simple vista, pero que sí se sienten profundamente en la calidad de vida, en la salud y en el bienestar de las familias”, añadió.

A nombre de los beneficiarios, el comisario de Puerto Marqués, Martín Carmona Salinas, expresó su agradecimiento a la gobernadora por este apoyo para los marquesanos, el cual ha sido de gran apoyo para las familias. “Es una mujer incansable, de trabajo”, dijo.

Enseguida, la gobernadora y los funcionarios que la acompañaron, hicieron la develación de la placa inaugural de esta planta.

Asistieron a este evento, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el Oficial Mayor de la SEFINA, Ricardo Salinas Méndez; el diputado local Carlos Eduardo Bello Solano; el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, entre otros invitados.

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JVR