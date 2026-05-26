Investigan hallazgo de menor reportada como desaparecida en Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que, como resultado de actos de investigación realizados tras la activación de una Alerta Amber, fue localizada sin vida la adolescente V.G.C., de 15 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con las primeras actuaciones ministeriales, la víctima fue hallada en la zona de La Aldea en Morelia; presentaba signos de violencia, por lo que la institución ha iniciado las investigaciones correspondientes bajo los protocolos establecidos, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado continúa con diligencias ministeriales y periciales correspondientes, con ellos se

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refrenda el compromiso de actuar con firmeza y apego a la ley en todos los casos que atenten contra la integridad de niñas, niños, adolescencias y mujeres, garantizando investigaciones exhaustivas y con perspectiva de protección integral.

La FGE continuará informando conforme el desarrollo de las investigaciones lo permita.

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JVR