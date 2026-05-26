Grecia Quiroz denuncia ‘bloqueo político’ contra independientes en Michoacán

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, lanzó un posicionamiento público contra la reforma electoral que se discute en Michoacán y acusó que las modificaciones buscan frenar el crecimiento del llamado Movimiento Independiente del Sombrero.

A través de redes sociales, la alcaldesa aseguró que la iniciativa “no es una reforma democrática, técnica ni ciudadana”, sino una medida creada “desde el miedo” para impedir el avance de movimientos independientes rumbo al proceso electoral de 2027.

“Es una reforma diseñada para intentar detener por la vía legal lo que no han podido detener con ataques, desprestigio y persecución política”, expresó Quiroz en su mensaje.

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La presidenta municipal también hizo referencia al asesinato de Carlos Manzo, figura política vinculada al movimiento, y afirmó que tras su muerte se intentó desaparecer la organización ciudadana que él impulsó.

“Pensaron que quitándole la vida a Carlos Manzo este movimiento desaparecería. Pero se equivocaron”, señaló.

En el posicionamiento, Quiroz criticó que la propuesta electoral contemple restricciones para las candidaturas independientes, particularmente en temas relacionados con coordinación política, estrategias conjuntas, uso compartido de imagen, símbolos, colores y plataformas.

Según explicó, las modificaciones impedirían que aspirantes independientes puedan organizarse colectivamente o identificarse como parte de una misma causa política.

“Quieren que los independientes vayan solos, divididos, débiles, aislados y sin identidad”, afirmó la alcaldesa.

Asimismo, sostuvo que la reforma representaría un “bloqueo político intencional” contra organizaciones ciudadanas y advirtió que podría utilizarse para cancelar candidaturas si existe identificación entre distintos perfiles independientes.

Grecia Quiroz también dirigió un mensaje al Congreso de Michoacán y pidió a diputadas y diputados no respaldar una reforma que —dijo— limitaría los derechos políticos de la ciudadanía.

“No conviertan al Congreso en instrumento del miedo. No aprueben una reforma que limita derechos políticos”, expresó.

La alcaldesa cerró su posicionamiento convocando a la ciudadanía a mantenerse atenta al proceso legislativo y reiteró que continuará defendiendo al movimiento político surgido en Uruapan.

“Que nada ni nadie detenga la voluntad de un pueblo unido. ¡Topé donde tope y ni un paso atrás!”, concluyó.

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MSL