Aseguran más de 250 mil litros de presunto huachicol en Veracruz

Autoridades federales aseguraron 256 mil 828 litros de hidrocarburo, 20 tractocamiones y detuvieron a 12 personas tras un operativo en el municipio de Tihuatlán, Veracruz.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el decomiso ocurrió tras recibir una denuncia anónima sobre el resguardo y almacenamiento ilícito de hidrocarburo en un predio ubicado en la localidad de Plan de Ayala.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron 12 tanques de almacenamiento, 52 cubitanques, tres motobombas acopladas a mangueras y remolques, además de cuatro remolques lowboy. También quedaron bajo resguardo siete planas cama baja, dos fractank, dos góndolas, 18 planas de madera, un contenedor semirremolque, una motocicleta y un vehículo.

Aseguramiento de 256 mil litros de hidrocarburo en Veracruz. ı Foto: FGR

Además, los agentes localizaron frascos y material de laboratorio, dispositivos, tags de pago, placas de circulación, credenciales de identificación, equipo de cómputo, chequeras, discos de almacenamiento CD y tickets de compra.

Por lo anterior hechos, las personas detenidas, el inmueble y los bienes asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que resolverá su situación jurídica.

En el operativo participó la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Marina liga nuevos golpes contra plantíos de amapola en Nayarit

| Por Elizabeth Hernández

En otras noticias, personal de la Marina destruyó más de tres millones de plantas de amapola en San Rafael, municipio Del Nayar, en Nayarit.

La Marina informó que elementos de la Décima Zona Naval y del Batallón de Infantería No. 405 localizaron 37 sembradíos ilicitos durante recorridos terrestres de vigilancia. El área intervenida alcanzó cerca de 117 mil 700 metros cuadrados. Tras el hallazgo, los efectivos navales erradicaron alrededor de 3 millones 35 mil 500 plantas en el sitio.

El primer golpe contra estas plantaciones ocurrió en enero, cuando personal de la Décima Zona Naval localizó 32 cultivos de amapola en San Rafael, con una superficie aproximada de 111 mil 400 metros cuadrados.

A ese recuento se suma una acción en Chuparrosa, poblado del municipio Del Nayar, donde reportes previos atribuyeron 34 plantíos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esa intervención dejó cerca de 3 millones 211 mil 500 plantas destruidas en 137 mil 600 metros cuadrados.

Hacia finales de ese mismo mes, una tercera operación en Pueblo Nuevo El Alto, municipio de San Blas, agregó tres sembradíos a la lista de cultivos erradicados en la entidad, con alrededor de 192 mil plantas en una superficie de 9 mil 600 metros cuadrados.

Semar señaló que la erradicación de estos plantíos busca afectar la cadena de producción y distribución de drogas, así como las capacidades logísticas y financieras de distintos grupos delictivos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr