Citan a Maru Campos a otra audiencia, ahora por el presunto secuestro de Javier Corral

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó que fue citada, “en calidad de imputada”, a una nueva audiencia, ahora en la Ciudad de México por la presunta privación ilegal de la libertad relacionada con el senador morenista Javier Corral Jurado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) notificó a la mandataria sobre la cita judicial programada para el próximo 29 de mayo, a las 10:00 horas, en las oficinas del Poder Judicial ubicadas en la alcaldía Xochimilco.

En el documento, firmado por la agente del Ministerio Público, Karla Elizabeth Cortés Álvarez, también se informó a Maru Campos la determinación de no ejercer la acción penal dentro de una carpeta de investigación por los presuntos delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, resolución emitida el pasado 27 de febrero.

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Citan a Maru Campos a nueva audiencia, ahora en la Ciudad de México. ı Foto: Especial

A través de un mensaje en video, la mandataria estatal acusó “un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a quien piensa distinto”, al recordar que el nuevo citatorio ocurre al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República (FGR) la citó a declarar por la investigación relacionada con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en la sierra de Chihuahua, en el que presuntamente participaron dos agentes estadounidenses, quienes posteriormente murieron en un supuesto accidente.

“Todo está pasando al mismo tiempo, todo contra la misma persona. Cuando tantas vías distintas se activan a la vez contra una sola gobernadora no estamos ante hechos aislados, estamos ante una sola intención: una persecución política pura y dura“, expresó.

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cehr