Detienen a 3 presuntos implicados en secuestro de 5 extranjeros

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de tres personas señaladas por su probable participación en el secuestro de cinco ciudadanos originarios de India ocurrido el año pasado en Chihuahua.

De acuerdo con la dependencia, las capturas fueron resultado de una investigación realizada en coordinación con autoridades federales de seguridad, la cual permitió ubicar a Diana “N”, Jaqueline “N” y Tomás “N” en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Los operativos fueron realizados por agentes federales con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional.

FGR captura a tres presuntos responsables del secuestro ı Foto: FGR

Tras obtener las órdenes judiciales correspondientes, los elementos llevaron a cabo cateos en varios inmuebles de la ciudad fronteriza, donde lograron detener a los tres sospechosos.

La FGR también informó que una cuarta persona, identificada como Emmanuel “N”, fue notificada de una orden de aprehensión por el mismo caso. Sin embargo, no fue necesario realizar un operativo para capturarlo, ya que actualmente se encuentra recluido en el Cereso Estatal No. 3 de Chihuahua.

Durante las acciones de las autoridades fueron asegurados diferentes objetos, entre ellos teléfonos celulares, equipos de cómputo, memorias de almacenamiento, una báscula digital y una contadora de billetes, entre otros objetos que serán analizados como parte de la investigación.

La #FGR en su labor de investigación y de manera coordinada con el @GabSeguridadMX, logró cumplimentar orden de aprehensión contra Diana “N”, Jaqueline “N” y Tomás “N”,

que probablemente habrían participado en el secuestro de cinco personas extranjeras, cometido en el estado de… pic.twitter.com/FgBDC2Myyb — FGR México (@FGRMexico) May 31, 2026

Tanto los detenidos como los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán la situación jurídica de los implicados en los próximos días.

Las autoridades federales señalaron que los trabajos de investigación permanecen abiertos como parte de las acciones para combatir los delitos cometidos contra personas migrantes y extranjeras en la frontera norte del país.

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MSL