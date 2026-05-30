Disturbios en París opacan coronación del PSG en la Champions League; Hay varios detenidos (Fotos y Videos)

Se salieron de control los festejos de los aficionados del PSG por su coronación en la Champions League.

La coronación del PSG en la Champions League a costa del Arsenal se vio un tanto empañada por los disturbios que hubo en París durante las celebraciones, pues reportes locales indican que hubo al menos 79 detenidos y un policía herido con arma blanca.

La euforia de algunos aficionados del equipo francés ocasionó incidentes que obligaron a que las fuerzas de seguridad parisina intervinieran. Medios internacionales reportaron incidentes en las inmediaciones del Parque de los Príncipes y en la Plaza de la Concordia.

🇫🇷 | La victoria del PSG en la Champions deriva en graves disturbios con barricadas en llamas y ataques a la Policía en París. pic.twitter.com/LnoU2N7MH9 — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) May 30, 2026

Así fueron las agresiones en los festejos por el título del PSG

En redes sociales circulan imágenes y videos de grupos de personas lanzando objetos a elementos de seguridad, al tiempo que algunos encapuchados hacían uso de material pirotécnico durante los enfrentamientos.

La policía francesa tuvo que recurrir al gas lacrimógeno para dispersar a los grupos más violentos. Conscientes de que podían registrarse problemas, el gobierno francés desplegó a 22,000 elementos desplegados en todo el país, de los cuales 8,000 estuvieron en París.

🇫🇷 Continúan los disturbios en París.



Por ahora, hay más de 50 detenidos, y un herido con arma blanca. pic.twitter.com/it0B61u3Z2 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 30, 2026

De acuerdo con reportes, 45 de las 79 personas que fueron arrestadas quedaron detenidas en comisaría. La Prefectura de Policía informó que 20,000 aficionados vieron en los Campos Eliseos la final de la Champions League entre PSG y Arsenal, la cual se llevó a cabo en Budapest, Hungría.

Una foto de los disturbios en París durante los festejos por la coronación del PSG en la Champions League. ı Foto: AP

Aficionados en París durante los festejos por la coronación del PSG en la Champions League. ı Foto: AP

PSG logra su segundo título de Champions League

En serie de penaltis fue como el PSG se impuso al Arsenal para ganar por segundo año consecutivo la Champions League.

Después de un empate 1-1, los dirigidos por el español Luis Enrique derrotaron a los Gunners desde los 11 pasos para convertirse en el primer bicampeón de la Liga de Campeones de Europa desde que el Real Madrid lo consiguió en el 2017.

Fue la tercera final de Champions League para el PSG, que en la de la Temporada 2019-2020 se quedó con las manos vacías tras caer 1-0 a manos del Bayern Múnich.

EVG