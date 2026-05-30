¿Quién era Billy Álvarez? Expresidente de Cruz Azul que murió por problemas respiratorios

El futbol mexicano se encuentra de luto después de darse a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Guillermo ‘Billy’ Álvarez, quien fue presidente de Cruz Azul y de la Cooperativa desde 1988 hasta 2020. Desde que tomó las riendas de la empresa cementera comenzó a formarse como un empresario y siguió los pasos de su padre Guillermo Álvarez Macías, quien formó parte de la Cooperativa.

‘Billy’ Álvarez pasó 32 años al frente de La Máquina y vivió muchos momentos tanto buenos como malos con el Cruz Azul, varias finales y eliminaciones dolorosas para la afición cementera. Sin embargo un año después de su salida el conjunto de la Noria logró ser campeón de la Liga MX después de 23 años de espera tras vencer a Santos Laguna en la gran final.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Muere Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente del Cruz Azul y exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul



Guillermo "Billy" Álvarez, quien encabezó al club y a la cooperativa cementera durante décadas, falleció este sábado, de acuerdo con reportes nacionales.… pic.twitter.com/UTKr6dznum — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 30, 2026

Billy Álvarez trabajó en diferentes sectores aparte del futbol mexicano

A pesar de que ‘Billy’ Álvarez pasó la mayor parte de su carrera como empresario en el futbol mexicano con el Cruz Azul. Al frente de la Cooperativa, reforzó el funcionamiento de la cementera y, a la par, consolidó empresas paralelas en actividades como fabricación de ropa, servicios educativos, médicos, hotelería y fabricación y comercialización de concreto premezclado.

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Dentro del balompié azteca, siempre fue presidente del Cruz Azul y decidió cambiarle la razón social para mantener a la Cooperativa aparte del conjunto de La Noria, aunque en 2015 volvió a llamarse Club Deportivo Cruz Azul Social y Cultural AC, ya que primero debía ser afiliado a la Cooperativa para después poder ser socio del club.

Al ser el presidente del Cruz Azul y la Cooperativa, ‘Billy’ Álvarez siempre tuvo el poder para tomar decisiones importantes en el equipo de la Liga MX. Por varios años fue señalado por ser influenciado por el promotor Carlos Hurtado, quien se decía que le imponía jugadores y entrenadores a Álvarez para beneficiarse económicamente.

Billy Álvarez, directivo de Cruz Azul ı Foto: larazondemexico

Billy Álvarez presentó su renuncia a la presidencia del Cruz Azul cuando los problemas llegaron

En su momento ‘Billy’ Álvarez presentó una renuncia a la presidencia del Cruz Azul y la dirección de la Cooperativa por las acusaciones que tuvo por diferentes problemas con la ley.

“Deseo informar que, luego de aproximadamente 32 años de ocupar el cargo de Director General de la Cooperativa Cruz Azul, considero que mi ciclo al frente de ésta ha llegado a su fin”, comentó ‘Billy’ Álvarez hace unos años en un documento publicado por Ciro Gómez Leyva en agosto del 2020.

DCO