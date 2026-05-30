Policía de EU detiene a mujer por supuestamente usar un celular con una mano que no tiene | VIDEO

Un agente de tránsito en Florida, Estados Unidos, detuvo a una conductora tras acusarla de utilizar un teléfono celular mientras manejaba. El caso llamó la atención porque la mujer le mostró que no contaba con la extremidad con la que presuntamente sostenía el dispositivo.

La conductora fue identificada como Kathleen “Katie” Thomas, una creadora de contenido y atleta adaptativa que posteriormente compartió en redes sociales el video.

De acuerdo con las imágenes difundidas, un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach aseguró haber observado a la mujer utilizando un teléfono mientras circulaba.

“Condujo junto a mí sosteniendo el teléfono con su mano derecha”, le recrimina el agente a la conductora.

“Creo que obviamente no”, en respuesta, Thomas simplemente levanta su brazo derecho, evidenciando la ausencia de su mano.

Aunque la conductora mostró que nació sin esa extremidad, el oficial sostuvo que observó la conducta que motivó la detención y continuó con el procedimiento, emitiendo una multa por presunto uso de teléfono móvil al volante.

El momento quedó registrado en video y generó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron sorpresa por la acusación realizada por el oficial.

Pese a la explicación de la conductora, el agente emitió una infracción por presunto uso indebido de teléfono celular al volante.

Según reportes de medios estadounidenses, la sanción fue posteriormente desestimada por las autoridades debido a la falta de evidencia suficiente para sostener la infracción.

¿Quién es Katie Thomas?

Katie Thomas es una creadora de contenido y atleta adaptativa originaria de Florida. A través de sus redes sociales comparte aspectos de su vida cotidiana y experiencias relacionadas con su discapacidad congénita.

Tras la difusión del incidente, su publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios, convirtiendo el caso en un tema de debate sobre los procedimientos de tránsito y la actuación de las autoridades durante este tipo de detenciones.

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MSL