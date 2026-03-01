Sujeto apuñala a varias personas tras protagonizar choque, en Virginia, EU; hay 4 heridos | VIDEO

Un sujeto protagonizó un choque automovilístico múltiple, después de lo cual salió de su vehículo y apuñaló a varias personas, en Virginia, en el área metropolitana de Washington D.C., hechos por los cuales hay cuatro heridos, dos de gravedad.

Medios internacionales reportaron que el choque múltiple ocurrió la tarde de este domingo en la autopista Interstate 495 (Capital Beltway), cerca de Little River Turnpike, en Annandale, Virginia, en el área metropolitana de Washington D.C.

Después de la colisión, un sujeto salió de uno de los vehículos involucrados y atacó a varias personas con un cuchillo.

Transeúntes dieron aviso a la policía, por lo que elementos del cuerpo de seguridad de Virginia acudieron al lugar y, en un intento por controlar la situación, dispararon contra el presunto atacante.

De acuerdo con reportes preliminares, el sospechoso fue abatido, aunque, al cierre de esta nota, su estado de salud no ha sido confirmado.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Varias personas han sido apuñaladas en la I-495 cerca de Washington, DC, mientras la Policía Estatal de Virginia efectuaba disparos. pic.twitter.com/QSlN2VPkrv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 1, 2026

Por otro lado, el ataque con arma blanca dejó cuatro personas heridas, las cuales fueron atendidas en el lugar por equipos de emergencia y trasladadas a hospitales cercanos.

Entre ellas, dos víctimas resultaron con heridas críticas y potencialmente mortales. Una más resultó con heridas graves, pero no mortales, mientras que, otra, recibió RCP en el lugar.

Los hechos provocaron un cierre en los carriles hacia el sur de la citada autopista, debido a una intensa movilización de equipos de seguridad, el cual se extendió por varias horas.

De acuerdo con la información preliminar, por estos hechos se descarta terrorismo, además de que no se encontraron vínculos con eventos geopolíticos. No obstante, sigue una investigación en curso.

La policía del condado de Fairfax encabeza la investigación, con apoyo de la Policía Estatal de Virginia en aspectos relacionados con la autopista. Mientras que el tiroteo policial será sometido a una revisión interna estándar.

Hasta el momento, la información es limitada, el motivo del ataque permanece desconocido y no se busca a otros sospechosos.

