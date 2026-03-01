Tiroteo en bar de Austin, Texas, deja 3 muertos y 14 heridos; policía abatió al atacante

Autoridades de Austin iniciaron un operativo tras el reporte de disparos que dejó tres muertos y varios heridos en un bar de la ciudad.

Un tiroteo registrado durante la madrugada en un bar de la ciudad de Austin, Texas, dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas el presunto atacante, así como 14 heridos, informaron autoridades locales, de acuerdo con reportes de agencias internacionales.

El incidente ocurrió en el bar Buford’s, ubicado en una zona de entretenimiento de la ciudad, luego de que, alrededor de las 01:40 horas (local) la policía recibiera una llamada de emergencia que alertaba sobre un hombre armado disparando dentro del establecimiento.

Elementos de seguridad resguardan el área tras el tiroteo ocurrido en un bar del distrito de entretenimiento de Austin, Texas. ı Foto: The Associated Press

Según explicó la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, los agentes llegaron al lugar y se enfrentaron al sospechoso, quien fue abatido tras el intercambio de disparos.

De acuerdo con los servicios médicos de emergencia, las autoridades localizaron a tres personas sin vida en la escena, mientras que los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales. Entre los heridos, tres permanecían en estado crítico, según informó el jefe de emergencias médicas Robert Luckritz.

Equipos de emergencia trasladaron a los heridos a hospitales locales luego del ataque armado registrado durante la madrugada. ı Foto: The Associated Press

Por otro lado, reportes policiales citados por agencias internacionales indican que el agresor habría ingresado armado al local y comenzó a disparar de forma indiscriminada contra los asistentes. Tres agentes que se encontraban en las inmediaciones intervinieron para neutralizar la amenaza, según confirmó el alcalde de Austin, Kirk Watson.

A propósito, el alcalde destacó la actuación de los cuerpos de seguridad y rescate, al afirmar que la intervención oportuna contribuyó a evitar un mayor número de víctimas durante el ataque.

Policías y paramédicos atendieron a las víctimas luego del ataque armado ocurrido durante la madrugada en un centro nocturno de Texas. ı Foto: The Associated Press

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer el móvil del tiroteo, mientras continúan las labores de recopilación de evidencias y entrevistas a testigos. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la identidad del atacante ni sobre las circunstancias que originaron el hecho.

Con información de Europa Press y Associated Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am