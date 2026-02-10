Tiroteo deja al menos 10 muertos en escuela de Canadá, incluido el sospechoso

Al menos diez personas murieron y otras 25 resultaron heridas en dos tiroteos presuntamente relacionados registrados este martes en Tumbler Ridge, provincia de Columbia Británica, al oeste de Canadá.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:20 horas, cuando autoridades en Tumbler Ridge recibieron un reporte de un tirador activo en una escuela secundaria. Una alerta a la comunidad describía a la sospechosa como una mujer con vestido y cabello castaño.
Seis personas fueron encontradas sin vida al interior de la escuela, entre ellas la sospechosa por una presunta “herida autoinfligida”, según el superintendente de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), Ken Floyd.
Otra persona murió en un hospital y dos víctimas adicionales fueron localizadas en una residencia relacionada con el incidente.
“Seguimos evaluando a otras víctimas y no tengo información actualizada sobre si ese número podría aumentar. La escena fue muy dramática y varias víctimas aún reciben atención médica“, añadió en conferencia de prensa virtual.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se dijo “devastado” por el ataque armado, e informó que el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, ya coordina una respuesta federal.
“El gobierno de Canadá apoya a todos los habitantes de Columbia Británica ante esta terrible tragedia”, escribió en su cuenta de la red social X.
