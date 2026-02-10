Tiroteo deja al menos 10 muertos en escuela de Canadá, incluido el sospechoso

Una fotografía ilustrativa de una patrulla de policía.

Al menos diez personas murieron y otras 25 resultaron heridas en dos tiroteos presuntamente relacionados registrados este martes en Tumbler Ridge, provincia de Columbia Británica, al oeste de Canadá.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:20 horas, cuando autoridades en Tumbler Ridge recibieron un reporte de un tirador activo en una escuela secundaria. Una alerta a la comunidad describía a la sospechosa como una mujer con vestido y cabello castaño .

Seis personas fueron encontradas sin vida al interior de la escuela, entre ellas la sospechosa por una presunta “herida autoinfligida” , según el superintendente de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), Ken Floyd.

Otra persona murió en un hospital y dos víctimas adicionales fueron localizadas en una residencia relacionada con el incidente.

“Seguimos evaluando a otras víctimas y no tengo información actualizada sobre si ese número podría aumentar. La escena fue muy dramática y varias víctimas aún reciben atención médica“, añadió en conferencia de prensa virtual.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se dijo “devastado” por el ataque armado, e informó que el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, ya coordina una respuesta federal.

“El gobierno de Canadá apoya a todos los habitantes de Columbia Británica ante esta terrible tragedia”, escribió en su cuenta de la red social X.

cehr