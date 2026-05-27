Guanajuato desarticula grupo delictivo en Silao; entre los detenidos se encuentra el líder

La Fiscalía General del Estado informa que, derivado de trabajos de investigación, inteligencia y operación táctica desarrollados por esta Institución, el 19 de mayo de 2026, en el municipio de Silao, se logró la detención de 22 personas presuntamente vinculadas a un grupo delictivo con presencia en la entidad.

Las detenciones son el resultado del seguimiento de blancos generadores de violencia ejecutado por la Fiscalía General del Estado, quien mediante el uso de técnicas de investigación especializadas logró consolidar este importante resultado en favor del fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y la paz social en Guanajuato.

Las personas detenidas fueron identificadas como José Julián “N”, alias “El Pato”, quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio, Antonia Adilene “N”, Juana Iris “N”, Luis Ernesto “N”, Paula Jazmín “N”, Leonardo Daniel “N”, Alexis Jared “N”, Miguel Ángel “N”, Erik Enrique “N”, Josué Yakairo “N”, Héctor Eduardo “N”, Juan Guadalupe “N”, Juan Pablo “N”, Julio Joaquín “N”, Kevin Santiago “N”, Juan Martín “N”, Juan Jesús “N”, Roberto Carlos “N”, Luis Dionicio “N”, José Octavio “N”, José Enrique “N” y César Arturo “N”, alias “El Tiki”, líder del grupo, quien cuenta con órdenes de aprehensión por diversos homicidios; todos ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien les imputó ilícitos penales, tales como delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos por los que fueron vinculados a proceso penal por un Juez Federal.

#Silao #Guanajuato

Desarticulan grupo delictivo en Silao y detuvo a 22 personas, entre ellas su presunto líder, “El Tiki”. En el operativo aseguraron armas, drogas, dinero y equipo táctico. Los detenidos ya fueron vinculados a proceso federal. pic.twitter.com/Nope9MAicP — Arely Pimentel (@arelypimentelOF) May 28, 2026

Durante la intervención en el inmueble, la autoridad ministerial aseguró dinero en efectivo y una cantidad importante de sustancias ilícitas, armas de fuego largas y cortas, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres. En el sitio también se localizaron dos chalecos tácticos de tipo ejecutivo y una tabla de madera con las siglas de un grupo criminal.

Luego del aseguramiento de las personas detenidas las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y del Ejército Mexicano, brindaron apoyo en materia de seguridad y respaldo institucional para el desarrollo de las acciones.

La Fiscalía de Guanajuato refrenda su compromiso de actuar con firmeza, responsabilidad y estricto apego a la ley frente a cualquier conducta delictiva que atente contra la tranquilidad de las familias guanajuatenses, privilegiando siempre el trabajo coordinado entre instituciones y la obtención de resultados concretos para la ciudadanía.

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JVR