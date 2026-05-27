Marina del Pilar presenta el ‘Baja Fut Fest’ para transmitir gratis el Mundial 2026 en espacios públicos

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó el programa “Baja Fut Fest”, una estrategia diseñada para transmitir de forma gratuita los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en espacios públicos.

La mandataria estatal indicó que para llevar a cabo esta celebración del 11 de junio al 19 de julio, serán habilitadas la avenida Revolución, en Tijuana, y el Palenque del FEX, en Mexicali, espacios que contarán con pantallas de gran formato y un estricto control de aforos supervisado por Protección Civil.

Marina del Pilar manifestó que la máxima justa futbolística debe ser una auténtica fiesta para las y los bajacalifornianos, llegando a las infancias, las juventudes y las familias de la entidad

La gobernadora Marina del Pilar presento el "Baja Fut Fest". ı Foto: Cortesía

“Queremos que el mundial sea una fiesta para las familias, las juventudes, las niñas y niños, y todas las personas que disfrutan el fútbol. Nos sumamos a la gran celebración con la transmisión de 52 partidos en los Baja Fut Fest, acercando esta experiencia mundialista a miles de personas en Mexicali y Tijuana” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California



Asimismo, la gobernadora dio la bienvenida al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, para sostener un enlace con la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, con quienes se coordinan los detalles de esta logística.

En este sentido, ponderó el impacto del programa “Mundial Social”, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ya se materializa en las comunidades bajacalifornianas mediante la habilitación de canchas, el desarrollo de murales alusivos, torneos intercolonias e intersubsistemas, así como la Copa Juventud 2026, promoviendo el deporte como una herramienta de transformación social.

La gobernadora Marina del Pilar y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño. ı Foto: Cortesía

Por otra parte, Marina del Pilar también hizo referencia sobre la reciente decisión de la Federación de Fútbol de Irán, para que su Selección Nacional tenga como base de entrenamientos la ciudad de Tijuana durante su participación en la justa mundialista.

Al respecto, sostuvo que Baja California recibirá al conjunto y a su cuerpo técnico con la hospitalidad y calidez que caracterizan a la región, consolidando la proyección internacional de Baja California y ratificando que la entidad cuenta con la infraestructura y capacidad para albergar eventos de trascendencia global.

cehr