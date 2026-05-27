Mezcal poblano, líder nacional con 118 municipios de denominación de origen.

Puebla cuenta ya con 118 municipios con denominación de origen del mezcal, resultado del respaldo y la visión del Gobierno del Estado para consolidar al sector como motor de desarrollo y riqueza comunitaria en beneficio de más de 25 mil familias productoras. Como parte de este impulso histórico, en 2026 se destinarán 50 millones de pesos al Programa Impulso al Agave Mezcalero y Pulquero.

Al reconocer a las y los ganadores del Concurso Nacional de Marcas de la Academia del Mezcal y el Maguey, el gobernador Alejandro Armenta Mier subrayó que el campo poblano también cuenta con campeones en el agave, al destacar la participación de maestras y maestros en distintos concursos nacionales e internacionales. Apuntó que, en 2026, Puebla contabiliza a la fecha 91 medallas, mientras que en 2025 obtuvo 146 preseas, lo que posiciona al estado como referente en el sector a nivel nacional e internacional.

El gobernador señaló que el campo poblano ya encontró el ritmo que había perdido en años anteriores, ya que el objetivo es abatir las más de 700 mil hectáreas que no se siembran y de esta manera combatir la pobreza alimentaria en la que viven 400 mil familias y alcancen riqueza comunitaria. “Pasar de la pobreza alimentaria a la riqueza es un acto de humanismo y en eso consiste el humanismo que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum“, afirmó Alejandro Armenta Mier.

La calidad, persistencia sensitiva y riqueza aromática de los mezcales poblanos —caracterizados por sus notas genuinas y complejas— han posicionado al estado como un referente de excelencia. Esto se refleja en los galardones obtenidos en concursos nacionales e internacionales: 146 en 2025 y 91 en 2026. Más de 30 variedades, entre las que destacan: Espadín, Espadilla, Papalote, Cimarrón, Cuishe, y Madrecuishe.

En este contexto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, puntualizó que atienden la cadena de valor desde la organización en cooperativas, establecimiento de viveros, plantación, palenques, envasado, etiquetado y comercialización. Detalló que actualmente producen 600 mil litros de mezcal y esperan cerrar 2026 con un millón de litros.

Ana Laura Altamirano Pérez explicó que actualmente se han invertido mil 200 millones de pesos en el sector y a la fecha cuentan con 160 viveros, 30 millones de plantas de agave, 268 palenques y 66 mil envasadoras certificadas.

🥇Se reconoce a nivel nacional e internacional a las y los productores mezcaleros poblanos. 🍸🍹



Enhorabuena y gracias por poner el nombre de nuestro estado en todo lo alto. 🗻🔝 pic.twitter.com/FQSkKbaNLd — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) May 27, 2026

El presidente de la Academia del Mezcal y del Maguey, Luis Fernando Otero, reconoció el trabajo del titular del ejecutivo por impulsar la cadena productiva del agave. “El señor gobernador Armenta Mier es un líder y lleva por el mejor camino al sector”, aseguró, al referir que el Concurso Nacional de Marcas de Mezcal y Destilados Mexicanos es muy diferente a todos, ya que hacen pruebas de laboratorio de cada una de las muestras y deben tener 100 por ciento de calidad.

En este sentido, el presidente de la Academia del Mezcal, recordó que Puebla logró 91 de 112 medallas en la edición número XV del presente año, y puntualizó que los productos de las y los ganadores estarán expuestos en Casa México en Madrid, España. “Al europeo les gusta saber de dónde sale lo que consume y el único que lo tiene es Puebla“, aseveró

Con una producción anual estimada en 600 mil litros de mezcal, Puebla demuestra que el trabajo conjunto entre los productores y el Gobierno del Estado, sumado al respaldo científico de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico de Izúcar, el Tecnológicode Tehuacán y la GIZ Chapingo (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme), está rindiendo frutos sustentables.

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JVR