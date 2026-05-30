Guerrero registra 77.8% de ocupación hotelera durante el último sábado de mayo.

El último fin de semana de mayo cerró con resultados positivos para la actividad turística en Guerrero, al alcanzar una ocupación hotelera general de 77.8 por ciento, informó la Secretaría de Turismo estatal. Este desempeño refleja el interés de visitantes nacionales e internacionales por los principales destinos de la entidad y el fortalecimiento de las estrategias de promoción impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Como parte de esta política de impulso al turismo, el Gobierno del Estado mantiene una agenda permanente de promoción y respaldo a eventos que contribuyen a atraer visitantes, generar derrama económica y fortalecer la vocación turística de las distintas regiones de Guerrero.

Entre las actividades que han favorecido la llegada de turistas destaca el Campeonato Mundial de FootGolf Acapulco 2026, que reúne a participantes de diversos países, así como competencias nacionales de taekwondo y otros encuentros deportivos que atraen a atletas, entrenadores, familiares y acompañantes, dinamizando la ocupación hotelera y la actividad comercial del puerto.

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De acuerdo con el reporte estadístico correspondiente al sábado 30 de mayo, Acapulco registró una ocupación hotelera promedio de 81.3 por ciento. La zona Dorada alcanzó 96.2 por ciento, la Bahía Histórica reportó 78.1 por ciento y la zona Diamante registró 61.1 por ciento.

Por su parte, el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo mantuvo una destacada afluencia turística. Ixtapa alcanzó una ocupación de 87.6 por ciento, posicionándose entre los destinos con mejor desempeño durante la jornada y confirmando su preferencia entre los visitantes.

Gracias al impulso de la gobernadora de Guerrero, la Mtra. @EvelynSalgadoP, y al trabajo coordinado de la Secretaría de Turismo, encabezada por @Simonquioro2, junto con el sector turístico, Guerrero registra una ocupación hotelera general de 77.8%. 🤝🏻 pic.twitter.com/Kexz4kAVYa — Secretaría de Turismo de Guerrero (@Sectur_Guerrero) May 30, 2026

En otros destinos de la entidad, Taxco de Alarcón reportó una ocupación hotelera de 37.4 por ciento, mientras que La Unión registró 40.1 por ciento.

Estos indicadores reflejan el dinamismo que mantiene la actividad turística en Guerrero y el impacto favorable de las acciones de promoción, así como de la realización de eventos deportivos, culturales y recreativos que continúan fortaleciendo la llegada de visitantes y la economía de las distintas regiones del estado.

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JVR