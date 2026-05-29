Evelyn Salgado fortalece coordinación en materia educativa y de gobernabilidad para Guerrero.

Como parte de su gira de trabajo por la capital del país, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda se reunió con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para revisar temas prioritarios para la entidad.

“Continuando nuestra agenda de trabajo en la Ciudad de México, sostuvimos una reunión con el titular de la @SEP_mx, @mario_delgado, y la secretaria de @SEGOB_mx, @rosaicela_”, indicó la gobernadora de Guerrero.

Durante el encuentro, la mandataria estatal presentó avances, necesidades y rutas de coordinación institucional orientados a fortalecer la atención en territorio, especialmente en materia educativa y de gobernabilidad, con el objetivo de generar mayores beneficios para las familias guerrerenses mediante el trabajo conjunto con el Gobierno de México.

“Pusimos sobre la mesa los avances, necesidades y rutas de coordinación, que permitan brindar mayor respuesta en territorio a nuestra gente, sobre los rubros prioritarios de mejora educativa y gobernabilidad”, escribió la mandataria estatal.

Continuando nuestra agenda de trabajo en la Ciudad de México, sostuvimos una reunión con el titular de la @SEP_mx, @mario_delgado, y la secretaria de @SEGOB_mx, @rosaicela_. 🤝



Pusimos sobre la mesa los avances, necesidades y rutas de coordinación, que permitan brindar mayor… pic.twitter.com/RW53iVRaTx — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) May 29, 2026

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JVR