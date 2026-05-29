Normalistas toman caseta de Palo Blanco, en Autopista del Sol; reabre tras 3 horas | VIDEO

Estudiantes normalistas de Guerrero tomaron la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, como parte de una serie de manifestaciones para exigir mejores condiciones en las aulas.

El bloqueo duró alrededor de tres horas y fue reiterado tras mediación de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero.

Medios locales reportaron que, alrededor de las 10:00 horas, un grupo de integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) se instaló sobre la citada caseta y cerró el carril norte-sur, a la altura del Parador del Marqués.

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✅ #CHILPANCINGO | NORMALISTAS DEL FUNPEG BLOQUEAN EL BULEVAR VICENTE GUERRERO; SE DIRIGEN A CASETA DE PALO BLANCO



Integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) cerraron el carril norte-sur a la altura del Parador del Marqués 🚧 y abordaron… pic.twitter.com/2BDGHKCn2v — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) May 29, 2026

Los normalistas bloquearon el acceso, levantaron plumas, y pidieron una “cooperación voluntaria” a quienes transitaran por ella. Otros medios refieren que pedían un pago de 100 pesos para permitir el avance.

Según los reportes, los integrantes del FUNPEG se manifiestan para exigir uniformes, material didáctico de mejor calidad y equipo de cómputo en las aulas.

Guardia Nacional Carreteras confirmó el bloqueo, y pidió a los usuarios de la Autopista del Sol atender las indicaciones de autoridades viales.

“#TomePrecauciones en #Guerrero se registra presencia de personas cerca del km 288+800, de la carretera Acapulco-Chilpancingo, a la altura de la caseta de cobro Palo Blanco. Atienda indicación vial”, escribió la GN Carreteras en una publicación en X.

#TomePrecauciones en #Guerrero se registra presencia de personas cerca del km 288+800, de la carretera Acapulco-Chilpancingo, a la altura de la caseta de cobro Palo Blanco. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/M6tFwgYbBn — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 29, 2026

Posteriormente, la Secretaría General de Gobierno de Guerrero informó que acudió al lugar de los hechos para dialogar con los inconformes e intentar llegar a un acuerdo que permitiera la normalización del paso.

“Con el objetivo de dar continuidad al diálogo y seguimiento a la situación que se mantiene en la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, acudió al lugar junto con el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, y el subsecretario de Administración y Finanzas de la SEG, Alejandro Moreno Lira”, escribió la Secretaría en una publicación.

Con el objetivo de dar continuidad al diálogo y seguimiento a la situación que se mantiene en la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, acudió al lugar junto con el pic.twitter.com/IrKpVigEVG — Secretaría General de Gobierno (@SGG_Gro) May 29, 2026

“Durante la atención, también se contó con la presencia de personal de la @cdhegro, para acompañar el desarrollo del diálogo con las y los manifestantes que mantienen tomada la caseta”, abundó.

Posteriormente, a las 12:50 horas, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que se retiraron los manifestantes y que, en adelante, el tramo operaba de manera normal.

🟢 SE RETIRAN MANIFESTANTES 🟢

Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco. Se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) May 29, 2026

“Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco. Se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución”, escribió Capufe.

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