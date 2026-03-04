Sheinbaum recibirá a familiares de normalistas de Ayotzinapa a finales de marzo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que sostendrá una nueva reunión las madres y padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, hacia finales de este mes.

Con motivo de los reportes sobre la desaparición del exdirector de tránsito en Iguala, Guerrero, la mandataria mencionó que la Fiscalía es la que habrá de informar al respecto.

No obstante, comentó que primero se debe de dar la información a los familiares de los estudiantes desaparecidos hace más de diez años.

En ese contexto, es que confirmó que los recibirá para una nueva reunión pasado el 26 de marzo.

Padres de los 43 estudiantes normalistas. ı Foto: Cuartoscuro

“Yo preferiría que lo informara la fiscalía este caso y también que se informara bien también a los padres y madres de Ayotzinapa. Ha habido varias detenciones muy relevantes en el caso de Ayotzinapa. Y en el momento que lo consiguen, pero la fiscalía, pues, que pueda informar sobre los avances en la investigación. Yo creo que a finales de este mes, después del 26 nos estaríamos reuniendo”, dijo.

Respecto a la resolución judicial que ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar a las familias toda la información que tenga a su resguardo sobre lo ocurrido la noche de la desaparición, la mandataria dijo desconocer tal fallo, el cual se comprometió a revisar.

A finales de marzo en una nueva reunión con padres de Ayotzinapa, se revisará resolución de SCJN que ordena a Sedena entregar folios de caso Ayotzinapa.

