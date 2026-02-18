Normalistas realizan destrozos en oficinas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

“Alumnos” de la Normal Rural El Mexe irrumpieron este miércoles en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), donde cometieron actos vandálicos.

Los manifestantes ingresaron al despacho del secretario Natividad Castrejón y a otras oficinas de la dependencia para causar destrozos.

Al lugar acudieron cerca de 300 policías para poder liberar las oficinas, después de un diálogo con el comisario general Salvador Cruz Neri.

Los elementos no portaban armas de fuego; únicamente contaba con equipo antimotín, realizando labores de intervención preventiva y disuasiva.

“Se evitó cualquier confrontación y tras el proceso de mediación, las personas accedieron a liberar a los trabajadores de la SEPH que tenían retenidos, procediendo a retirarse pacíficamente de las instalaciones”, afirmó la dependencia.

Los daños por estos actos vandálicos alcanzan los 6 millones de pesos y las autoridades correspondientes ya comenzaron una investigación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR