Jaime Arias García ¿Quién es el joyero mexicano desaparecido?

El empresario joyero Jaime Arias García se encuentra en calidad de desaparecido en el estado de Jalisco desde el pasado 26 de mayo de 2026, hecho que ha generado una intensa movilización de autoridades, familiares y el sector joyero, además de atención mediática nacional por su perfil empresarial y las circunstancias del caso.

De acuerdo con información confirmada por la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y reportes periodísticos, el hombre fue visto por última vez en el municipio de San Gabriel, en el sur del estado, tras realizar actividades cotidianas y trasladarse en vehículo propio.

¿Quién es Jaime Arias García?

Jaime Arias García es un empresario mexicano de 74 años de edad, ampliamente identificado en el sector joyero de Jalisco.

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Arias García es reconocido como comerciante y joyero, vinculado a una empresa dedicada al diseño y fabricación de anillos de compromiso, lo que lo ha posicionado dentro del ámbito industrial joyero del estado.

En 2016 habría recibido el reconocimiento de “Industrial Distinguido”, distinción otorgada a empresarios con trayectoria relevante en el sector productivo.

Además, la Cámara de Joyería de Jalisco ha solicitado apoyo urgente a las autoridades estatales para su localización, lo que refleja su presencia dentro del gremio empresarial del ramo.

@PabloLemusN @SSeguridadJal



Desaparece empresario



✍️Gabriela Alegría



Mural 29 mayo 2026)



Familiares de Jaime Arias García iniciaron una campaña de búsqueda en redes sociales luego de que el empresario joyero, de 74 años, desapareció tras salir del municipio de San Gabriel.… pic.twitter.com/1iwOr541U3 — Gustavo Ramon Cortez Garcia (@Gustavuss) May 29, 2026

¿Cuándo y dónde desapareció?

Los reportes coinciden en que la desaparición ocurrió el 26 de mayo de 2026, cuando Arias García fue visto por última vez en San Gabriel, Jalisco.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por autoridades estatales, fue visto en la zona centro del municipio, vestía camisa blanca con estampado, pantalón de mezclilla y tenis café y portaba un anillo al momento de su desaparición.

Posteriormente, familiares y autoridades perdieron toda comunicación con él.

Uno de los elementos clave del caso es la localización de su camioneta en Ciudad Guzmán, días después de su desaparición.

Señalan que el vehículo habría sido encontrado abandonado y con posibles indicios de violencia, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía de Jalisco.

Asimismo, testigos habrían reportado que la unidad fue vista en movimiento en distintos puntos carreteros antes de ser localizada.

Hasta el momento, no reportan personas detenidas, de igual manera, no existe versión oficial sobre el móvil, por su parte, la Fiscalía no ha confirmado línea de investigación pública.

El caso generó preocupación inmediata dentro del sector empresarial.

La Cámara de Joyería de Jalisco pidió la intervención de autoridades estatales y federales para reforzar la búsqueda, destacando la urgencia de localizar al empresario.

El caso ha sido retomado debido a su coincidencia temporal con el periodo previo al Mundial 2026, donde Guadalajara será una de las sedes, lo que ha incrementado la atención pública sobre temas de seguridad en la región.

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MSL