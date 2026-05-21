Desaparece en Jalisco el empresario Daniel Garay Tanamachi; publican ficha de búsqueda

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco informó la desaparición del empresario Daniel Garay Tanamachi, quien fue visto por última vez el 17 de mayo en la colonia Country Club, en Guadalajara.

La autoridad estatal en materia de búsqueda de personas desaparecidas publicó una ficha para que la población pueda brindar información del paradero del hombre de 44 años de edad.

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas, el empresario cuenta con las siguientes señas particulares:

Lunares en la espalda y pecas en el pecho y espalda

Barba de candado, pelo canoso, hoyuelos en ambos cachetes

Una cicatriz en la oreja derecha

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas, el empresario vestía una playera de manga corta color azul eléctrico. ı Foto: Especial.

La desaparición de Daniel Garay fue presentada como un presunto secuestro en medios locales, mismos que señalan que al llegar a su departamento, ubicado en la colonia Country Club, fue abordado por un hombre con quien salió a bordo de un auto.

Posteriormente, se informó que el padre del empresario recibió un mensaje en el que le exigían 40 mil pesos para un proyecto de inversión.

Hasta el momento, no están claras las razones de la desaparición de Garay Tanamachi en Guadalajara, Jalisco.

¿Quién es el empresario Daniel Garay?

El empresario Daniel Garay se especializa en la importación y exportación de productos entre China y México. Es representante legal de la empresa Grupo Sinmave, según registros públicos.

La firma ha tenido presencia en contratos y licitaciones gubernamentales en el estado de Jalisco. En 2016, participó en un proceso de licitación para instalar 441 metros de pasto sintético en vía pública. Un año antes, realizó trabajos de mantenimiento en tres camellones para el ayuntamiento de Zapopan.

Además, Grupo Sinmave opera en Sinaloa. La empresa está registrada como proveedor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), con domicilio registrado en Culiacán.

En 2018, la capital sinaloense mantenía adeudos pendientes con la compañía, aunque no se especifica el monto.

En 2019, la empresa figuró como colaborador de la fundación Bancos de Alimentos de México en Culiacán.

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JVR