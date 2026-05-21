¿Quién es José Lobatón, el empresario detenido por fraude inmobiliario en Nuevo León?

José Aurelio Lobatón Bernard, fundador de la desarrolladora inmobiliaria Proyectos 9, fue detenido en Nuevo León tras ser señalado por un presunto fraude inmobiliario que habría generado afectaciones superiores a los 560 millones de pesos y casi 200 denuncias ante la Fiscalía estatal.

El empresario regiomontano se convirtió en uno de los nombres más mencionados en el sector inmobiliario del norte del país luego de que autoridades ordenaron su captura por presuntos incumplimientos relacionados con desarrollos habitacionales vendidos en preventa.

¿Quién es José Lobatón?

José Lobatón es identificado como propietario y fundador de Proyectos 9, empresa que durante varios años promovió complejos residenciales y de usos mixtos en Monterrey y San Pedro Garza García.

La desarrolladora ofrecía proyectos de departamentos, oficinas y espacios comerciales bajo conceptos modernos y de alta plusvalía. Entre los desarrollos señalados por afectados aparecen Lalo, Lola, Sohl, Verde Moca, Azul Moca, Amarillo Moca, Volga y Las Palmas.

Sin embargo, clientes e inversionistas comenzaron a denunciar retrasos, obras inconclusas y falta de entrega de propiedades pese a haber realizado pagos parciales o liquidaciones completas.

¿De qué acusan al dueño de Proyectos 9?

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga a José Lobatón por presunto fraude agravado derivado de operaciones inmobiliarias que habrían dejado pérdidas millonarias a cientos de personas.

De acuerdo con las investigaciones, Proyectos 9 habría comercializado inmuebles en preventa sin concluir los desarrollos comprometidos. Durante las audiencias judiciales, el Ministerio Público presentó contratos, transferencias bancarias, fotografías y documentación relacionada con los proyectos denunciados.

Autoridades estatales reportan actualmente 198 denuncias formales y un daño patrimonial estimado superior a los 560 millones de pesos.

El empresario fue arrestado dentro del Swiss Hospital, ubicado en el sector Miravalle, en Monterrey, luego de no acudir presencialmente a una audiencia judicial. Su defensa argumentó que se encontraba hospitalizado por presuntos problemas cardiacos; sin embargo, el juez consideró injustificada su ausencia y emitió una orden de aprehensión.

Tras una audiencia privada de alrededor de 13 horas, el juez ordenó prisión preventiva contra Lobatón y contra Manuel Enrique Cano, abogado señalado como representante legal de la empresa. Ambos fueron trasladados al penal de Apodaca mientras continúa el proceso penal.

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MSL